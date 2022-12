Calciomercato Inter: blitz in Argentina, arriva il baby fenomeno

L’Argentina è la nuova frontiera del calcio mondiale. Da sempre, infatti, la nazione sudamericana è considerata una fucina di talenti. In tanti sono arrivati in Europa e in Italia. Numerose big del calcio italiano lavorando per portare in Serie A i migliori talenti. Tra le società più attive c’è sicuramente l’Inter che, storicamente, ha sempre avuto in rosa un numero notevole di giocatori argentini. Ecco perché Marotta sta lavorando con Ausilio per portare a termine questa operazione e assicurarsi le prestazioni del baby talento.

Inter: svolta dall’Argentina, lo stanno prendendo

Arrivano indiscrezioni incoraggianti riguardo il futuro del centrocampista che presto potrà arrivare in Italia e indossare la maglia dei neroazzurri. E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a svelare i dettagli su questo affare di mercato.

Il calciatore è stato monitorato con grande attenzione dagli scout dell’Inter. Adesso è il momento di chiudere l’affare e portare alla corte di Inzaghi il ventenne centrocampista, considerato in patria un ottimo prospetto.

Arrivano le ultime notizie di mercato Inter in merito al colpo Jonas Alcaraz del Racing Avellaneda

Calciomercato: Carlos Jonas Alcaraz all’Inter, le ultime

Nel mirino di Ausilio c’è per il prossimo calciomercato Inter Carlos Jonas Alcaraz, interno di centrocampo classe 2002 del Racing Avellaneda. Lo stesso club dove è cresciuto Lautaro Martinez. Nei mesi scorsi è stato visionato da vicino dagli osservatori neroazzurri che hanno dato feedback positivi. Adesso toccherà al dirigente trattare direttamente con il club argentino e chiudere l’affare. Intanto arrivano indicazioni chiare anche sulla valutazione del giocatore

Inter, 15 MLN per Carlos Jonas Alcaraz

La dirigenza neroazzurra dovrà essere brava a convincere il giocatore argentino Jonas Alcaraz ad andare all’Inter.

Il Racing chiede una cifra attorno ai 15 milioni: il club argentino può anche decidere di scendere a 12, aggiungendo però un percentuale sulla futura rivendita. La concorrenza è folta: su di lui anche Wolves e Porto. Al momento, però, l’Inter ha le mani legate: deve prima cedere e poi affondare il colpo.

