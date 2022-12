Incontro con Ranieri a Roma, si chiude: sarà il nuovo allenatore

Incontro con Ranieri a Roma, per il colpaccio in panchina. Questa mattina erano circolati rumors legati ad un possibile approdo nell’immediato, e non direttamente nel 2023. Questa sera è giunta invece la notizia dell’incontro a Roma, in prima persona, con il presidente del club italiano. Sotto l’albero di Natale, può esserci un accordo importante per Sir Claudio Ranieri.

Claudio Ranieri torna in panchina, incontro col presidente

Ha vinto la Premier League con il Leicester e si è fatto amare ovunque è andato. L’ultima esperienza in Serie A è stata con la Sampdoria ed è nel campionato italiano che si rivedrà Claudio Ranieri.

Il tecnico ex Sampdoria e Roma, tra le altre, è pronto a mettersi nuovamente in gioco per quanto riguarda il posto in panchina, ad alti livelli. Perché per lui c’è un progetto importante, a lungo termine, con l’accordo da formalizzare assieme al presidente, per i grandi obiettivi del club.

Dopo diverse valutazioni, il club italiano è infatti andato verso l’esonero per Fabio Liverani: il Cagliari ha scelto Claudio Ranieri come nuovo allenatore e il presidente Tommaso Giulini starebbe trattando in prima persona l’accordo di massima con il tecnico testaccino.

Cagliari, Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore: le ultime

È il collega giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a riportare dell‘incontro tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini e Claudio Ranieri, che avrebbe scelto come nuovo allenatore per il club sardo. L’incontro, a Roma, per mettere nero su bianco la proposta che il patron Giulini mette in piedi per averlo alla guida tecnica dei rossoblu. Deve ritrovarsi il Cagliari e ottenere la promozione in Serie A, tra le idee del Cagliari che nell’immediato vuole compiere il salto nella massima serie italiana.

Ultime Cagliari, accordo a lungo termine: opzione per il secondo anno

C’è l’opzione che scatterebbe sul secondo anno, per Claudio Ranieri al Cagliari: in caso di promozione, scatterebbe il rinnovo automatico. Il Cagliari è convinto sulla scelta e, molto presto, Giulini potrebbe ufficializzare l’accordo con l’allenatore.

