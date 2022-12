Cori fascisti: Brozovic nei guai, rischio maxi squalifica 😱

Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore con la Croazia che continua a festeggiare il terzo posto ottenuto al Mondiale 2022 in Qatar, ora però arrivano degli aggiornamenti poco felici per i tifosi anche dell’Inter, perché sarebbe coinvolto uno dei leader della squadra di Simone Inzaghi in un gesto che lascerebbe tutti a bocca aperta. Brozovic è stato accusato e ora rischia anche una maxi squalifica per quanto accaduto.

Croazia: festeggiamenti fascisti, Brozovic coinvolto

E’ ancora festa in Croazia da giorni, per il terzo posto ottenuto dalla Nazionale in Qatar al Mondiale 2022. Un motivo di grande orgoglio per una piccola Nazione come quella croata, che forse però durante i festeggiamenti si è lasciata troppo andare e con essa anche alcuni giocatori simbolo che sarebbero caduti in gesti che si sperava di non vedere più. I video che sono spuntati sui social nelle ultime ore non possono fare altro che incriminare i giocatori coinvolti in questo bruttissimo episodio da condannare.

Sarebbero coinvolti Dejan Lovren e Marcelo Brozovic nei gesti fascisti che sono finiti bufera. Ora bisogna capire come andrà a finire questa vicenda, perché rischiano anche grosso i due giocatori che dopo la gioia del Mondiale possono passare altri mesi davvero difficili per quanto hanno mostrato.

Brozovic e Lovren nei guai per dei cori fascisti con i tifosi delle Croazia.

Gesti fascisti: Brozovic e Lovren accusati

Brozovic e Lovren sono stati ripresi in un locale fare cori e gesti fascisti durante i festeggiamenti per il terzo posto ottenuto al Mondiale. I due hanno urlato ‘Za dom spremni’, che tradotto significa ‘pronto per la patria’. Un motto, accompagnato dal gesto con la mano.

Altre polemiche dopo quanto accaduto durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Brasile ai Quarti di Finale, dove i giocatori hanno cantato una canzone che è stata riconosciuta come progetto criminale dal Tribunale penale internazionale dell’Aia.

Inter: cosa rischia Brozovic

Ora bisognerà capire se Brozovic sarà squalificato dalla FIFA o la Uefa con l’Inter che attende il possibile e pesante verdetto.

