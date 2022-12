Pugni in Serie A: Daspo di tre anni, è UFFICIALE 😱

Brutta notizia per il calcio italiano, perché è arrivata l’ufficialità della decisione presa che va a punire in maniera severa il noto dirigente del club italiano. Brutto episodio che si è venuto a creare in Serie A nei mesi scorsi e ora arriva la punizione che dovrà scontare in vista dei prossimi anni. Una sentenza ritenuta eccessiva per alcuni e riduttiva anche per altri, ma alla fine è questo quanto deciso riguardo l’episodio accaduto.

Serie A: decisione dopo l’accaduto

E’ avvenuto nei mesi scorsi il terribile episodio che andava condannato e ora è arrivata quella sentenza che in molti aspettavano, in particolare lui e il club. Perché la decisione è stata presa e ora ci saranno delle conseguenze. Perché sono tanti gli anni che il club dovrà fare a meno della sua figura allo stadio a bisognerà capire se sarà preso un altro al suo posto in vista del futuro.

Un brutto episodio accaduto in uno stadio di Serie A lo scorso anno quando durante Venezia Cagliari, all’ultima giornata del precedente campionato di Serie A, sarebbe scattata una rissa tra il dirigente del Cagliari Cossu e uno Steward. Ricordiamo che in quella partita arrivò l’ufficialità della retrocessione del Cagliari.

Cossu è stato punito con un Daspo per aver preso a pugno uno steward.

Cagliari: Daspo a Cossu, il motivo

Come riportato dall’Ansa, l’ex calciatore e attuale dirigente del Cagliari Andrea Cossu ha ricevuto un Daspo di tre anni per aver colpito con un pugno uno steward del Venezia lo scorso 22 maggio. In quella partita venne sancita la retrocessione del club sardo in Serie B.

Cagliari: Cossu sostituito?

Ora il Cagliari dovrà valutare se sostituire Cossu con un altro nel ruolo di dirigente dopo il Daspo che dovrà tenere lontano dai campi da calcio l’ex giocatore. Il suo club ha da poco esonerato Liverani per la brutta stagione di Serie B e la società non sta per niente vivendo un buon momento.

