Juventus, Pogba annuncia il suo rientro: tifosi spiazzati

Ci sono novità riguardo il ritorno in campo dopo l’infortunio di Paul Pogba con la Juventus. Ecco la rivelazione del centrocampista francese che ha svelato quando sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. E’ il quotidiano Tuttosport a raccontare questo retroscena che ha spiazzato, difatti, anche i tifosi bianconeri che non hanno potuto ancora assistere alla prima uscita ufficiale di Pogba dopo il ritorno in bianconero avvenuto l’estate scorsa.

Juventus, quando torna Pogba: l’annuncio a sorpresa

E’ stato il colpo da novanta del calciomercato Juventus Pogba. Il centrocampista si è fatto male durante il ritiro negli Stati Uniti, riportando una lesione del menisco laterale. Da li in poi è successo di tutto: prima una terapia conservativa, che però non ha portato i benefici sperati, e successivamente l’operazione al ginocchio che ha costretto Pogba a saltare il Mondiale con la Francia e tutta la prima parte di stagione con i bianconeri.

Adesso i tifosi sono in attesa di conoscere le reali condizioni fisiche del centrocampista francese.

Ecco l’annuncio di Pogba che ha svelato quando tornerà a disposizione con la Juventus.

Juventus: retroscena Pogba, il racconto di Evelina Christillin

Novità per quanto riguardo il rientro con del centrocampista francese della Juventus Pogba. A raccontare tutto è Evelina Christillin, ospite in tribuna al Lusail Stadium per assistere alla finale del Mondiale tra Argentina e Francia.

“All’inizio, quando ho visto Pogba in tribuna, parlava con il presidente francese Macron. Ho deciso di non disturbarlo. Successivamente, nell’intervallo, mi sono avvicinato e gli ho chiesto quando tornasse con la Juve. Lui mi ha risposto che sta meglio e che è pronto per gennaio”.

Pogba, a gennaio rientra in gruppo con la Juve

Ieri pomeriggio il centrocampista francese era alla Continassa, concentrato nel proseguire il percorso riabilitativo e nei prossimi giorni potrebbe cominciare a correre. La speranza potrebbe portare Pogba a lavorare parzialmente con i compagni in gruppo nelle prime settimane di gennaio.

