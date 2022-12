Cristiano Ronaldo ha deciso: svelato il suo prossimo club 🤑

Arrivano le ultimissime indiscrezioni riguardo la prossima squadra che prenderà Cristiano Ronaldo. Dopo la separazione burrascosa dal Manchester United, arrivata attraverso una rescissione consensuale del contratto, il portoghese è attualmente nella lista dei giocatori svincolati. Dovrà trovare, al più presto, una sistemazione per ripartire al meglio anche dopo la delusione Mondiale. Ecco perché il suo potente agente si è messo a lavoro per portare a termine la trattativa di mercato.

Cristiano Ronaldo ha accettato, ecco dove giocherà nel 2023

Dal punto di vista personale non è un periodo facile per Cristiano Ronaldo. Su di lui sono piovute tantissime critiche anche a seguito del fallimento ai Mondiali da parte della sua Nazionale. Gli scontri con il ct Santos non hanno agevolato e aiutato CR7 che adesso si ritrova svincolato, dopo l’addio dal Manchester United.

Il suo agente l’ha proposto in giro per l’Europa. L’attaccante finalmente si è deciso ed è pronto ad accettare l’offerta da parte del club che, più di tutti, l’ha cercato. Un colpo ad effetto che servirà anche a valorizzare e a promuovere il calcio in quel paese.

Arriva dalla Spagna l’indiscrezione relativa alla volontà del campione portoghese di accettare la proposta con gli sceicchi pronti a portare all’Al Nassr Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato.

Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, il portoghese si è convinto

Come rivelato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, Cristiano Ronaldo è attualmente a Dubai per sciogliere le riserve riguardo il suo trasferimento all’Al Nassr. Il campione portoghese, in questi giorni, si è allenato a Valdebebas nel centro sportivo del Real Madrid. Qualcuno, maliziosamente, aveva ipotizzato un clamoroso ritorno di CR7. La realtà è invece un’altra: al momento in Europa non ci sono club di prima fascia pronti ad investire sul giocatore. Ecco perché il giocatore sta valutando con estrema attenzione l’offerta da parte del club dell’Arabia Saudita che è pronta ad offrire al giocatore un maxi stipendio.

Cristiano Ronaldo accontenta Jorge Mendes: va in Arabia Saudita

Nelle scorse settimane sono uscite varie indiscrezioni riguardo i rapporti tesi tra Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes. Il campione, infatti, voleva proseguire la sua esperienza in Europa.

Alla fine, però, Cristiano Ronaldo accontenterà Jorge Mendes e firmerà per l’Al Nassr un contratto fino al 2025. Una gioia per le tasche dei due protagonisti che riceveranno tanti soldi da parte della società dell’Arabia Saudita.

