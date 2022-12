Ricoverato a Londra: condizioni peggiorate, tifosi in ansia 😱

E’ un momento davvero delicato per quanto riguarda la situazione di salute e fisica dell’ex calciatore. Non arrivano buone notizie riguardo le condizioni di salute dell’ex giocatore che ora sta facendo preoccupare tutti i tifosi italiani e non solo. C’erano già stati degli allarmi lanciati nei giorni scorsi, ma ora c’è anche la conferma in un momento davvero triste per gli italiani appassionati di calcio.

Tifosi in ansia: è stato ricoverato per la malattia

Sono giorni tristi per il calcio italiano che ha dovuto dire addio per le tragiche scomparse di Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti. Ora arriva un’altra brutta notizia che riguarda lo stato di salute di uno dei migliori giocatori italiani di calcio di sempre. Sono anni che si sa la sua situazione, ma da anni era rimasto comunque legato al mondo del calcio con la Nazionale dell’Italia di Roberto Mancini, suo grande amico. Ma ora scatta un nuovo allarme. Perché ci sono degli aggiornamenti riguardo le condizioni della malattia di Vialli.

E’ dal 2017 che lotta contro questo tumore al pancreas Gianluca Vialli, una malattia che l’ha costretto nelle ultime settimane ad annunciare l’addio alla Nazionale per curarsi nuovamente e concentrarsi in questo suo recupero.

Le malattia di Gianluca Vialli ha complicato le sue condizioni di salute.

Condizioni Gianluca Vialli: le ultime

Gianluca Vialli è stato ricoverato in una clinica di Londra, le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Non arrivano buone notizie però nelle ultime ore da La Stampa.

Inoltre, anche la madre dell’ex giocatore è volata a Londra per essere al suo fianco. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Vialli riguardo la sua malattia.

Malattia Vialli: condizioni e recupero

Non è chiaro quali siano in questo momento le condizioni di Vialli e la sua situazione, ma la speranza è che questa lotta contro la terribile malattia finisca per il meglio e il prima possibile. La redazione di Calciomercato24 augura pronta guarigione a Gianluca e spera di poterlo vedere di nuovo in panchina con la Nazionale italiana al fianco di Roberto Mancini e i giocatori azzurri.

