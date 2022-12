Juventus: ha accettato l’offerta, tifosi impazziti 😍

Il nuovo progetto della Juventus è pronto a partire con delle importanti novità. Il club bianconero ha dato una svolta dopo le recenti dimissioni di tutto il Cda perché la Juve pensa in grande e con l’ambizione di tornare tra le società più forti e competitivi in Italia e in Europa. Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo quello che sarà il futuro del club bianconero, con un nuovo arriva che può concretizzarsi nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus: è pronto a firmare

La Juve è concentratissima sulla stagione attuale, ma la nuova società sta già pensando al futuro. Perché è con i campioni e i giovani che la Juventus vuole fare la differenza per le prossime stagioni e proprio per questo motivo che sta lavorando per chiudere diversi arrivi importanti e di grande impatto. Arrivi che possono far scattare di nuovo l’entusiasmo nei tifosi della Juventus che in questi ultimi anni non hanno potuto assistere a dei momenti positivi da parte della società.

Il club bianconero ha intenzione di cambiare tutto, anche la guida tecnica nonostante il lungo contratto di Allegri fino al 2025. L’allenatore però non ha convinto a pieno e potrebbe andar via la prossima estate a meno che non ci siano dei grandi risultati fino al termine della stagione. Già però l’eliminazione dalla Champions League preoccupa molto tutti. Ecco che allora si guarda avanti e ad un futuro con un nuovo tecnico in panchina.

Zidane è pronto ad accettare l’offerta della Juventus come nuovo allenatore.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus: Zidane al posto di Allegri

La Juventus sogna Zinedine Zidane come nuovo allenatore. E’ da tempo che la società vuole portare l’ex Real Madrid in panchina, ma fino a questo momento ha aspettato l’occasione di diventare il nuovo ct della Francia. Non sembra però che andrà in questo modo. Perché è pronto il rinnovo di Deschamps con la Francia e allora Zidane accetterebbe la Juve come nuova e stimolante sfida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Serie A: colpo Mudryk, arriva la conferma

Zidane Juve: pronto ad accettare

secondo quanto riporta L’Equipe senza la Francia Zidane può accettare di diventare il nuovo allenatore della Juventus. Dopo un lungo periodo di riposo vuole rimettersi in gioco e può farlo proprio dalla sua ex squadra, da calciatore tornerebbe a fare l’allenatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pugni in Serie A: Daspo di tre anni