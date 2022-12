Calciomercato, si chiude per Frattesi: si sblocca subito con lo scambio 💣

Si chiude il colpo Frattesi, già a gennaio, e si chiude con lo scambio. Il top club di Serie A ha deciso di partire all’assalto, tanto da rinunciare ad uno dei suoi giovani calciatori più importanti, per piazzare il grande colpo in mezzo al campo. Frattesi può salutare subito il Sassuolo, nonostante la posizione di Carnevali annunciata più volte: è già pronto per un top club italiano.

Calciomercato, subito a gennaio: arriva Frattesi con lo scambio

Un top club italiano scoglie ogni riserva, il grande colpo di calciomercato per gli importanti obiettivi di stagione, porta a Davide Frattesi. Lo farà piazzando lo scambio, rinunciando al cartellino di uno di quei calciatori che stava brillando tra le giovani promesse della squadra.

Via un giovanissimo per un altro giovane importante, ma probabilmente già pronto per i grandi palcoscenici. Quello che rappresenta uno dei calciatori per il futuro dell’Italia, finirebbe dunque a giocare già a gennaio in uno dei club di punta in Serie A. Lo rivela uno dei principali quotidiani italiani che, questa mattina, riporta la notizia sullo scambio.

Si tratta dell’operazione messa in piedi da Tiago Pinto per il calciomercato della Roma: Davide Frattesi subito a gennaio, in un affare legato allo scambio. Un giovanissimo della Roma, finirebbe al Sassuolo, come contropartita tecnica.

Mercato Roma, colpo Frattesi con lo scambio: la contropartita

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Roma, è scambio per Frattesi, con il Sassuolo. Come riportato dal quotidiano, la scelta della Roma sarebbe di puntare tutto su Davide Frattesi tant’è che nell’affare, ci finirebbe il cartellino del giovane Bove, pur di arrivare al mediano del Sassuolo. Una soluzione che farebbe contento anche il Sassuolo, club che ha sempre messo in luce i migliori talenti, tra i giovanissimi.

Ultime Roma, le cifre del colpo Frattesi

La contropartita Bove ammorbidisce le richieste del Sassuolo, ma le cifre per il colpo di calciomercato che porta a Frattesi, sono comunque alte. La valutazione attuale, che arriva dal Sassuolo, è chiara: Davide Frattesi non si muove da Reggio Emilia per meno di 25-30 milioni di euro.

