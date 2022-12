Colpo in Serie A: arriva dal Mondiale, è già in viaggio 🛬

Ultimissime notizie di calciomercato per un club di Serie A che sta piazzando un grande colpaccio in vista del resto della stagione. Il Mondiale è terminato e adesso tutti i giocatori che hanno attirato l’attenzione dei vari club sparsi per l’Europa possono trattare i loro trasferimenti. In Serie A ci sarebbe una squadra determinata per ingaggiare un grande giocatore che ha giocato tanti dei Mondiali con la propria Nazionale.

Calciomercato: colpo in Serie A dal Mondiale

Dopo il Mondiale potrebbe arrivare un’altra grande occasione per lui. Perché il giocatore è in scadenza di contratto e subito nel mercato di gennaio andrebbe a firmare un nuovo e importante contratto con un club italiano. C’è una società che ha intenzione di bloccare già nelle prossime ore tutto e farlo arrivare nel proprio paese in vista di quella che sarà la prossima partita di Serie A che riprenderà il 4 gennaio la stagione.

Tanti i nomi che dal Mondiale possono far comodo ai club italiani, ma c’è in particolare quello di Guillermo Ochoa che può firmare con la Salernitana. Il club campano è alla ricerca di un nuovo portiere visto che Sepe andrà via, non ci sono buoni rapporti con l’ex Napoli e potrebbe essere fatto da parte. Al suo posto il club campano ha prima valutato il nome di Sirigu e ora del Nazionale colombiano.

La Salernitana sta acquistando Guillermo Ochoa per la porta.

Ochoa Salernitana: il contratto

A 37 anni potrebbe arrivare un’altra grande esperienza per Guillermo Ochoa che può diventare il nuovo portiere della Salernitana. La trattativa, secondo Sky Sport, sarebbe molto avanzata con il direttore sportivo Morgan De Sanctis, ex portiere di ruolo. L’affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore con un contratto di Ochoa con la Salernitana di sei mesi da 300mila euro netti con la possibilità di discutere il rinnovo a fine stagione.

Calciomercato Salernitana: Ochoa in arrivo

Guillermo Ochoa è già in viaggio per arrivare alla Salernitana. Atteso per domani per le visite mediche il portiere colombiano che sarà libero di firmare con il nuovo club italiano. A rivelare la notizia è TuttoSalernitana.

