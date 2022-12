Calciomercato, clamoroso Tuttosport: lo prende il Napoli, via da Torino

Via da Torino, con Cristiano Giuntoli pronto alla clamorosa beffa da Torino per il grande affare a centrocampo. Salutando il Piemonte, dando dunque la beffa ad una big rivale, il ds del Napoli pronto a dare agli azzurri un nuovo centrocampista di enorme livello. E dopo l’esperienza al Mondiale, ecco che potrebbe approdare al Napoli, approdando nel club che sta brillando nel calcio italiano.

Calciomercato Napoli, beffa alla big di Giuntoli: la notizia

Questa mattina uno dei principali quotidiani italiani ha aperto la propria prima pagina con la cessione, da Torino, al Napoli. La notizia principale legata al calciomercato del Napoli, per la beffa di Cristiano Giuntoli ad una delle big del calcio italiano.

Il Napoli fa sul serio e uno dei migliori centrocampisti del club, che ha disputato pure il Mondiale da titolarissimo con la sua Nazionale, è pronto alla nuova avventura con un’altra squadra. L’interesse di un club “rivale” è troppo forte tant’è che il Napoli, dopo l’interesse mostrato anche da altre squadre italiane, fa sul serio.

Sarà un calciomercato fatto di occasioni e il Napoli non si farà scappare nulla. Cristiano Giuntoli prepara dunque l’assalto, con beffa alla Roma e alle altre big del campionato, per Saša Lukic. Via da Torino, il calciatore serbo, soltanto per un club di Champions League.

Mercato Napoli, Lukic in azzurro: solo in un caso

Solo in un caso, verrebbe fuori l’ipotesi di Saša Lukic al Napoli ed è legato alla cessione di Demme. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli sta valutando diversi profili, a causa proprio della situazione che vede protagonista l’italo-tedesco che, fino a questo momento, non sta trovando spazio a causa di un exploit incredibile compiuto da Stanislav Lobotka. E dunque, se dovesse andar via subito Demme, il Napoli procederà verso il colpo per il presente e per il futuro, con Lukic. Altrimenti, i discorsi, verranno ripresi per il mercato estivo.

Ultime Napoli, le cifre del colpo Lukic

Il Torino sarà bottega cara e Giuntoli ne è consapevole. Saša Lukic piace particolarmente al Napoli, che lo ha come obiettivo, ma la valutazione economica è alta. Stando a quelle che sono le cifre, il Torino potrebbe intavolare una trattativa solo partendo da una base di circa 14-15 milioni di euro. Il Napoli, dal canto proprio, potrebbe inserire una contropartita tecnica per ammorbidire le cifre stesse.

