calciomercato: Mudryk in Serie A, lo Shakhtar conferma 💣

E’ considerato uno dei migliori talenti al mondo del momento e tante squadre hanno pensato di comprarlo in questi mesi, c’è una società in particolare che è impazzita per lui e che guarda al futuro proprio con il suo nome. Adesso arriva anche la conferma direttamente dai dirigenti dello Shakhtar Donetsk, perché non resterà a lungo con il club ucraino e già nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità al riguardo.

Calciomercato Serie A: colpo Mudryk

Molte società proveranno a comprare Mudryk a gennaio o bloccarlo già per l’estate prossima. Perché lo Shakhtar Donetsk vorrebbe tenerlo almeno fino all’estate per poi scatenare l’asta. sono tante le società interessate a lui che vogliono chiudere il prima possibile e anche in Serie A ci sono società che vorrebbero prenderlo per il futuro. Tra quelle maggiormente interessate Juventus e Milan con i rossoneri che lo valutano in caso di cessione di Leao.

L’attuale stagione sembra essere quella della consacrazione del giocatore ucraino classe 2001. Quest’anno ha già messo a segno 10 gol e 8 assist con la maglia dello Shakhtar Donetsk in soltanto 18 presenze tra campionato e Champions League. Una stagione ha colpito tutti i migliori club in Europa che si sono attivati per provare a prenderlo.

Sarà asta per il Milan che proverà a comprare Mudryk per sostituire Leao.

Calciomercato: Mudryk Milan, la conferma

A parlare di un trasferimento di Mudryk al Milan o all’Arsenal, i due club più interessati, è stato direttamente il dirigente dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini ai microfoni di TVPLAY su Calciomercato.it. Queste le sue dichiarazioni:

“A oggi Mudryk è arrivato il messaggio di presentarsi per il ritiro di Antalya del 9 gennaio. L’interesse dell’Arsenal c’è. Sostituto di Leao al Milan? Si sono interessati in tanti indirettamente a Mudryk, senza un’offerta ufficiale. Telefonate ce ne sono state tante. Credo che ad oggi le squadre italiane facciano fatica a prendere un profilo del genere”.

Calciomercato: asta per Mudryk con le big d’Europa

Non sarà facile per il Milan comprare Mudryk che è finito nel mirino anche di Real Madrid, Arsenal, PSG e i due club di Manchester.

