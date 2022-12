Calciomercato, dalla Francia sicuri: “Ha scelto la Juve” 😱

Ecco le ultimissime notizie riguardo il calciomercato Juve. L’annuncio dalla Francia fa sognare i tifosi bianconeri che si attendono una svolta. Dopo le vicende societarie dell’ultimo periodo, adesso è John Elkann a guidare la società. L’uomo d’affari e cugino di Andrea Agnelli ha subito inserito all’interno della dirigenza bianconera due figure a lui vicine nel ruolo di presidente ed amministratore delegato. Adesso si attendono delle novità sul lato sportivo. Dalla Francia rimbalza una clamorosa indiscrezione di calciomercato per un colpo ad effetto davvero eccezionale.

Calciomercato: svolta Juve, arriva lui

Allegri ha ricevuto la fiducia di John Elkann. Il tecnico toscano ha ancora tanti anni di contratto con la Vecchia Signora. A fine stagione, però, sarà valutato il suo lavoro. Decisivo, dunque, ai fini della riconferma, i risultati che la squadra otterrà nella seconda parte di campionato e anche in Europa League dove la Juve sarà protagonista.

Intanto tra varie voci e indiscrezioni di calciomercato, arriva una clamorosa direttamente dalla Francia che vede coinvolto il club bianconero. Una notizia che, sicuramente, farà esultare i tifosi della Juve. A svelare tutti i retroscena è il noto quotidiano transalpino l’Equipe che ha rivelato il futuro di uno degli sportivi francesi più famosi e noti. A sorpresa il suo destino potrebbe tingersi di bianconero.

Perché il desiderio della dirigenza è quella di portare sulla panchina della Juventus Zidane nel ruolo di allenatore al posto di Allegri.

Zidane alla Juventus, l’indiscrezione dell’Equipe

La delusione per la sconfitta della Francia ai Mondiali è stata molto cocente. Ha seguito la finale dalla Spagna, dove vive con la sua famiglia. Nonostante gli inviti ufficiali ha deciso di non recarsi in Qatar. Dopo l’addio al Real Madrid è rimasto a spasso. Per scelta personale, ovviamente. Le offerte non gli mancano. Come rivelato dall’Equipe adesso Zidane sta valutando l’offerta della Juventus. Ha capito che, ormai, non ci sono margini per arrivare sulla panchina della Francia.

Francia, Deschamps verso il rinnovo: Juve su Zidane

Al di là della finale persa, Deschamps è pronto a rinnovare con la Francia. A dare il benestare anche il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Si chiude, dunque, una porta per Zidane che a questo punto potrebbe prendere in considerazione una chiamata dalla Juventus. Dalla Francia sono sicuri di questa ipotesi. Ovviamente al momento è tutto ancora fermo. Una svolta, con il cambio in panchina, potrebbe arrivare a fine stagione.

