Calciomercato Inter, annuncio ufficiale: firma per 5MLN 🤑

Ultimissime di calciomercato oggi sull’Inter che ha messo un mattoncino importante per il futuro. Sono tanti gli affari che la dirigenza sta portando avanti per il futuro. Uno sguardo sarà dato anche al prossimo mercato invernale. Il club neroazzurro tenterà una rimonta in campionato per provare a tenere testa al Napoli primo in classifica. Intanto il mercato si accende per i neroazzurri con Marotta ed Ausilio scatenati. Ecco la notizia che può fa esultare i dirigenti.

Calciomercato Inter: accordo ufficiale

Arrivano aggiornamenti riguardo il progetto Inter. Simone Inzaghi è stato chiaro riguardo gli acquisti da fare nella prossima sessione di gennaio 2023. La dirigenza è a lavoro per accontentarlo. Le priorità sono un difensore centrale, un esterno mancino ed un attaccante che servirà a completare il reparto. Poi, se ci sarà l’occasione, anche un nuovo centrocampista, giovane e di prospettiva al posto di Gagliardini che sarà ceduto.

Sono attese novità in tal senso, come confermato anche dal direttore sportivo Piero Ausilio che è intervenuto a margine del premio Maestrelli. Il dirigente si è soffermato anche sui rinnovi di contratto di Skriniar.

Intanto è arrivata nella giornata di oggi l’ufficialità riguardo la firma. Un accordo per che può portare Marcus Thuram e altri giocatori a firmare con l’Inter nel prossimo calciomercato.

Nuovo sponsor Inter: la firma di Ebay

L’Inter ha un nuovo sponsor di manica che è Ebay. Ecco quanto incasseranno i neroazzurri. A partire dalla partita di campionato, in programma il prossimo 4 gennaio contro il Napoli, i neroazzurri avranno il noto marchio sulla manica da gioco. Un accordo biennale, con opzione, che porterà nelle casse neroazzurre 5 milioni di euro a stagione per due anni.

Soldi freschi che serviranno anche a finanziare i prossimi colpi in entrata del club con l’obiettivo di Ausilio di portare alla corte di Simone Inzaghi e all’Inter Thuram nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter: le parole di Ausilio

Al di là del sogno Thuram per il prossimo calciomercato Inter, c’è anche la questione relativa al rinnovo di Skriniar. Ecco le parole del direttore sportivo neroazzurro a margine del premio Maestrelli.

“Siamo competitivi, per questo posso dire che il nostro mercato sarà fatto dai rientri di gente come Lukaku, Brozovic, Lautaro e Correa. La loro assenza ci ha tolto tanto. Rinnovo Skriniar? Ci sono persone che stanno lavorando, lui è concentrato ed è molto motivato per la seconda parte di stagione. Noi abbiamo fatto una proposta davvero importante, diciamo che c’è sempre ottimismo”.

