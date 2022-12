Calciomercato, addio Toronto: svelato il prossimo club di Criscito

Dopo un’esperienza tutt’altro che indimenticabile al Toronto, Domenico Criscito è pronto a cambiare casacca ed intraprendere una nuova avventura in carriera alla soglia dei 36 anni. Il difensore italiano, che mai è riuscito ad ambientarsi realmente in Canada a differenza di Insigne e Bernardeschi, sarebbe in attesa del nulla osta da parte della società di MLS per iniziare ad allenarsi con il suo nuovo club, che nelle prossime ore ufficializzerà il suo ingaggio.

Calciomercato, svelato il futuro di Criscito: addio Toronto

Importanti novità arrivano sul futuro di Domenico Criscito nel prossimo calciomercato. L’esperienza in MLS del difensore italiano sembra infatti essere giunta ai titoli di coda dopo soli sei mesi su volontà proprio del classe ’86, visto che in questo periodo in quel di Toronto non è mai riuscito realmente ad inserirsi nel contesto canadese a differenza dei due connazionali Insigne e Bernardeschi.

Il futuro di Criscito è dunque sempre più lontano dal Toronto e dalla MLS. L’italiano ha infatti espresso la sua volontà di lasciare il Canada e, in queste settimane di pausa Mondiale, sarebbe stato in contatto con il suo nuovo club per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento che, nei prossimi giorni, potrebbe già essere ufficializzato.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport Mimmo Criscito è ad un passo dal tornare in Italia nel prossimo calciomercato, lasciando Toronto dopo 14 presenze ed un gol.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato, Criscito torna in Italia: svelato il club per il quale firmerà

Dopo aver solcato i palcoscenici della MLS Criscito è pronto a tornare in Italia. I ritmi canadesi non hanno entusiasmato al massimo il difensore italiano che, a seguito di una lunga riflessione insieme alla famiglia, ha deciso di tornare nel bel paese firmando per il club che ha contraddistinto la sua carriera.

Secondo Sky Sport, infatti, il ritorno di Mimmo Criscito al Genoa nel prossimo calciomercato è una pura questione da formalizzare. Dopo la retrocessione della passata stagione il classe ’86 è pronto a tornare a vestire la maglia del Grifone per riportare i rossoblu in Serie A dopo solo un anno.

LEGGI ANCHE>>> Addio Inter già a gennaio? Il suo annuncio cambia il futuro

Criscito al Genoa, ci siamo: manca solo il nulla osta del Toronto

Criscito è in attesa del nulla osta del Toronto per iniziare la sua nuova avventura al Genoa. Il ritorno in rossoblu del difensore è infatti una mera questione formale visto che il classe ’86 è in attesa del via libera del club di MLS per iniziare ad allenarsi con Gilardino ed essere subito a disposizione per i prossimi incontri di Serie B.

LEGGI ANCHE>>> Juventus: ha accettato l’offerta, tifosi impazziti 😍