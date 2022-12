Calciomercato, riecco Keylor Navas: ora si chiude, arriva a gennaio

Ora si chiude e Keylor Navas è il colpo di calciomercato per gennaio, dopo i diversi rumors emersi nella scorsa estate, per quanto riguarda il campionato italiano. In Serie A, tra gli obiettivi, il portiere costaricano aveva convinto uno dei principali club italiani, ma il tutto si concluse con un nulla di fatto. La sua esperienza ora, scelta come arma principale a partire da gennaio. Dall’estero rivelano che il portiere è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain, nell’immediato.

Calciomercato, colpo Keylor Navas: tutto deciso

Può lasciare subito Parigi e farlo a causa del dualismo, ormai perso perché è a tutti gli effetti la riserva di Gigio Donnarumma, e dopo esser stato ad un passo dalla Serie A nella scorsa estate, ecco che arriva l’annuncio di calciomercato.

Dall’estero perché è dalla Spagna che rivelano dove giocherà Keylor Navas, portiere costaricano che nell’ultima estate ha confermato le voci che lo avevano legato all’ipotetico ruolo in Serie A come nuovo portiere del Napoli, al posto di Alex Meret. Gli azzurri hanno infine deciso di puntare sul giovane portiere italiano e, per lui, le cose sono cambiate.

Keylor Navas sarà probabilmente il nuovo portiere del Bayern Monaco, al posto di Manuel Neuer, per il futuro.

Ultime di mercato, niente Serie A: Keylor Navas finirà al Bayern Monaco

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato legate a Keylor Navas che, a quanto pare, non giocherà in Serie A. Si era ipotizzato un suo approdo nella passata sessione di mercato, ma il Napoli decise di investire i soldi del suo ingaggio, in altro, dando piena fiducia ad Alex Meret che ha giocato fino ad ora un campionato all’altezza. Ma Keylor Navas cerca spazio, uno spazio che il Paris Saint-Germain non sembra più disposto a dargli. È dunque pronto il colpo del Bayern Monaco, che lo andrebbe a prelevare proprio dal PSG.

Bayern Monaco, Keylor Navas è l’erede di Neuer

Non è eterno Manuel Neuer e, qualche anno di carriera davanti, lo ha sicuramente invece Keylor Navas. Cerca un riscatto il costaricano e potrebbe trovarlo al Bayern Monaco dove potrebbe ritrovare un ruolo da titolare, ai massimi livelli e in un top club di Champions League.

