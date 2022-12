Calciomercato, dal Mondiale alla Champions: Martinez firma per una big✍️

Dopo un Mondiale da urlo, che ha visto uscire trionfante dal Qatar l’Argentina anche grazie alle sue parate, Emiliano Martinez è pronto a realizzare un altro sogno in carriera, ovvero quello di giocare in Champions League. Dopo aver fatto gavetta all’Arsenal ed essersi imposto fra i pali dell’Aston Villa, l’estremo difensore argentino sarebbe infatti ad un passo dal firmare per la big europea nel prossimo calciomercato e diventare protagonista anche nella competizione della coppa dalle grandi orecchie.

Calciomercato, un eroe Mondiale per la porta: firma Martinez

Dopo una carriera difficile Emiliano Martinez sta finalmente raccogliendo i frutti di quanto seminato in questi ultimi anni, passando dalla panchina dell’Arsenal a vincere un FA Cup, una Copa America ed un Mondiale da miglior portiere della competizione.

Nonostante l’età che avanza, visto che El Dibu va verso i 32 anni, l’estremo difensore argentino sarebbe comunque entrato nella lista dei desideri di alcuni top club europei, complici per l’appunto le prestazioni da urlo offerte in Qatar. Come annunciato anche dall’agente negli scorsi giorni il sogno di Martinez è quello di giocare un domani la Champions, e presto questo suo desiderio potrebbe essere avverato visto l’interessamento del club per il portiere.

Stando a quanto riportato da TMW, infatti, il Bayern Monaco starebbe pensando di portare in Bundesliga Emiliano Martinez nel prossimo calciomercato, così da sostituire Manuel Neuer infortunatosi gravemente alla gamba.

Calciomercato Bayern: El Dibu Martinez obiettivo per la porta

Dopo il grave infortunio che costringerà Manuel Neuer a saltare gran parte della restante stagione, il Bayern Monaco ha iniziato la ricerca per quello che potrebbe essere il nuovo portiere titolare dei bavaresi non solo per questi ultimi mesi ma anche per il futuro.

Il ds Salihamidzic ha indicato alcuni nomi interessanti, anche se l’attenzione del dirigente bavarese si è posata su uno dei protagonisti di questo Mondiale. Il Bayern Monaco vorrebbe infatti sostituire Neuer con Emiliano Martinez nel prossimo calciomercato, portiere che ha dimostrato tutto il suo valore in Qatar.

Arrivare all’argentino non sarà però affatto semplice, visto che l’Aston Villa potrebbe chiedere anche 30 milioni di euro per lasciare partire Martinez, visto che la valutazione di mercato del classe ’92 si aggira attorno ai 25 milioni di euro, secondo dati Transfermartk.

Bayern, Martinez prima scelta: le alternative

La pista che porta Emiliano Maritnez al Bayern Monaco potrebbe terribilmente complicarsi vista la richiesta economica che l’Aston Villa potrebbe per il suo portiere. Per questo motivo Salihamidzic avrebbe individuato anche altri profili su quali puntare, anch’essi notati dopo un Mondiale da urlo.

In alternativa a Martinez, infatti, il Bayern Monaco starebbe seguendo anche Bounou e Livakovic per il prossimo calciomercato, opzioni ad oggi più plausibili rispetto all’argentino, soprattutto da un punto di vista economico.

