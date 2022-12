Profezia FIFA: vincente Mondiale indovinato per 4 volte di fila 😱

La notizia solo ora è appresa dai tanti tifosi e appassionati di videogiochi. Perché non tutti avevano seguito questa incredibile statistica di profezie che il noto gioco di calcio per console aveva sui Mondiali. Per l’edizione del 2022 in Qatar il videogioco di FIFA aveva premiato l’Argentina come vincente del Mondiale. Una profezia nata da una simulazione del torneo creata proprio dall’azienda del videogioco con tutte le Nazionali del torneo giocato in Medio Oriente.

Mondiali 2022: Argentina vincente, la profezia di FIFA

Ci sono nuovi e importanti aggiornamenti e statistiche dopo il Mondiale terminato in Qatar e vinto dall’Argentina di Messi contro la Francia di Mbappe. Perché c’era chi già prima del torneo che aveva predetto in maniera incredibile questa vittoria. In molti non davano la Nazionale sudamericana favorita tra le prime Nazionali, con Francia e Brasile avanti. Intanto, proprio riguardo questa vittoria chi era sicuro era il videogioco di calcio FIFA che aveva previsto l’Argentina vincente dei Mondiali.

Il tutto è accaduto prima del torneo, quando l’azienda della EA Sports ha creato una simulazione del torneo come fatto già anche nelle precedenti edizioni. Dopo la vittoria del torneo è diventata virale la notizia che conferma di quanto accaduto anche negli anni passati. Non è la prima volta che il videogioco indovina, anzi.

Il videogioco di FIFA nella simulazione del vincente dei Mondiali ha scelto l’Argentina.

Profezia FIFA: Argentina vincente Mondiale

Ancora una volta una profezia del videogioco FIFA sul vincente Mondiali: l’Argentina è stata la Nazionale scelta per quest’edizione in Qatar da parte del noto videogioco di calcio per console. E’ accaduto l’8 novembre 2022, quando sui social è comparsa la simulazione di FIFA per i Mondiali con l’Argentina vincente.

Il videogioco ha azzeccato per la 4 volta consecutiva il vincente: Spagna 2010, Germania 2014, Francia 2018 e Argentina 2022.

Videogioco FIFA: simulazione vincente Mondiale

Oltre all’Argentina vincente del Mondiale il videogioco di FIFA aveva anche pronosticato Messi capocannoniere con 8 gol. Sono stati, invece, 7 le reti dell’argentino, arrivato nella realtà dietro a Kylian Mbappe che ha vinto il trofeo di capocannoniere nonostante l’amarezza del Mondiale perso ai calci di rigore.

Sbagliato anche il miglior assistman del torneo per il videogioco. Resta però che per la 4 volta di fila la simulazione di FIFA ha indovinato il vincente del Mondiale.

