VIDEO – Coro shock su Mbappè: presenti anche Messi ed ex compagni 😳

Coro shock negli spogliatoi dell’Argentina, non è stato un bel messaggio quello lanciato subito dopo la finale, con una frase che non è passata inosservata. Prima i fischi a Mbappè dei tifosi argentini durante la premiazione come miglior marcatore del torneo, poi il gesto di Emiliano Martinez che ha “gelato” anche i telecronisti durante la premiazione e poi il coro con frase shock sul francese. La festa dell’Argentina macchiata da tali comportamenti, che seguono nei video.

Coro shock su Mbappè, “macchiata” la festa dell’Argentina

Macchiata la festa dell’Argentina, che aspettava da oltre trent’anni il suo titolo Mondiale. La “tercera” tanto attesa da Lionel Messi e compagni che ieri, meritatamente, hanno portato a casa dopo un Mondiale giocato ad alti livelli.

Temevano Mbappè, fuoriclasse assoluto che ha rappresentato un vero e proprio incubo per la formazione Albiceleste che, nel giro di pochi minuti, rischiava di sovvertire tutto l’esito del match salendo in cattedra e mettendo in luce tutte le sue qualità. Le riconosce Lionel Messi, presente però a cantare un coro che non è piaciuto al popolo del web, che ha prontamente condannato le frasi su Mbappè durante i festeggiamenti.

A lanciare il coro su Mbappè è stato Emiliano Martinez, non nuovo a gesti di tale tipo. Tant’è che nel momento della premiazione come MVP tra i portieri del Mondiale, senza motivo alcuno, si è portato il premio alle parti intime.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

“Mbappè morto”, coro shock lanciato da Emiliano Martinez nello spogliatoio dell’Argentina

“Mbappè sembra morto, un minuto di silenzio”, il coro shock nello spogliatoio dell’Argentina. Ripreso e pubblicato, ha fatto presto il giro del web il video dei festeggiamenti dell’Argentina, che non sono piaciuti per niente in Francia. Avversario di tutto rispetto Kylian Mbappè, con un gesto di poco fair play da parte dei calciatori della Nazionale argentina. E, tra i presenti che hanno cantato questo coro, anche il compagno di squadra Lionel Messi e ex compagni, come Paredes e Di Maria, ora in forza alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Mbappe: annuncio ufficiale del PSG 💣

Il video shock dallo spogliatoio dell’Argentina: il coro su Mbappè

Quelle che seguono, sono le immagini diffuse anche dal Clarìn, sul coro dell’Argentina su Mbappè, dagli spogliatoi della Nazionale Albiceleste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ronaldo e Mbappè, la conversazione in Francia-Portogallo: ecco cosa si sono detti