Brasile: scelto il nuovo allenatore, si realizza il sogno 💣

Sono tante le figure visionate dal Brasile per il ruolo di nuovo allenatore dopo l’addio di Tite e la delusione del Mondiale in Qatar, dove la Nazionale sudamericana è uscita ai Quarti di Finale in maniera inaspettata con la Croazia. Inoltre, a vincere sono stati i ‘rivali’ dell’Argentina. Intanto, in queste ultime ore prende quota un nuovo nome per la panchina, con il tecnico che sarebbe pronto ad accettare subito l’offerta in arrivo.

Nuovo allenatore Brasile: la scelta in Europa

Carlo Ancelotti non vuole lasciare il Real Madrid e dunque spunta una nuova idea per la panchina del Brasile che vuole dare vita ad un nuovo ciclo con la speranza di tornare a trionfare come un tempo tra Mondiale e Copa America. Tante voci riguardo alcuni allenatori che possono essere la scelta definitiva, ma ora si fa sempre più concreta una pista che porterebbe in Europa. Perché c’è un grande tecnico del passato che in questi ultimi anni è tornato ad essere protagonista.

Il Brasile può dare la panchina a Manuel Pellegrini come ct della Nazionale. Dal 2020 è sulla panchina del Real Betis di Siviglia e ha ottenuto grandi risultati in campionato e in Europa. Quest’anno si è giàqualificato agli Ottavi di Europa League grazie al primo posto del girone dominando anche sulla Roma di Mourinho che Pellegrini con suo Betis ha battuto e pareggiato in 2 sfide tra Spagna e Italia. In campionato qualche difficoltà in più nelle ultime giornate prima della sosta dei Mondiali, ma si trova al quarto posto con Atletico Madrid e Athletic Bilbao, con il terzo posto e la Champions League che restano a soli 2 punti.

Manuel Pellegrini può diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile ed allenare la Nazionale.

Brasile: Manuel Pellegrini sogna il Brasile

Manuel Pellegrini sogna di allenare il Brasile e di tornare tra i migliori allenatori del mondo del calcio. Perché gli ultimi due anni alla guida del Betis Siviglia sono di altissimo livello e presto potrebbe tornare una grande occasione per lui, che già in passato ha seduto su panchine prestigiose e di grandissimo livello.

Manuel Pellegrini Brasile: l’offerta

Dopo aver allenato Real Madrid e Manchester City ora Manuel Pellegrini può diventare l’allenatore del Brasile per il futuro. Pronto l’assalto all’allenatore del Betis, con la Nazionale che può presentare l’offerta da sogno al tecnico esperto.

