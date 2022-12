Annuncio ufficiale, hanno preso il club: ecco il nuovo presidente 💣

Svolta epocale per lo storico club che nella giornata di oggi ha ufficializzato la nuova proprietà . C’è l’annuncio riguardo il nuovo azionista di maggioranza che guiderà subito la società . In vista della sessione invernale di calciomercato questa è una notizia che sicuramente farà felice l’allenatore e i tifosi che adesso si aspettano nell’immediato nuovi colpi per gennaio 2023. Una mina vagante, dunque, la nuova proprietà che può decidere di investire nuovi capitali per la prossima campagna acquisti per la gioia di tutti.

Cambio di proprietà , adesso è ufficiale

Trattativa chiusa per il passaggio di consegne del club che adesso passerà nelle mani dell’uomo d’affari statunitense che ha acquistato il 77,49% delle quote del club. Esultano i tifosi per la notizia che potrà portare nuovi benefici all’interno sistema calcio con i nuovi proprietari che da subito potrebbero decidere nella prossima sessione di calciomercato.

Un grande affare per il presidente che ha chiuso questo passaggio. Da diversi mesi erano a lavoro per definire tutto: poco fa è arrivata la notizia dell’ufficialità con un comunicato che ha chiarito tutto.

Aulas ha chiuso per la cessione del Lione al gruppo americano Eagle Football. Sarà John Textor il nuovo proprietario.

Lione: John Textor il nuovo proprietario del club Quattro mesi dopo l’inizio delle trattative, finalmente l’imprenditore proprietario dell’Eagle Football John Textor diventa ufficialmente l’azionista di maggioranza dell’Olympique Lione. In un comunicato stampa pubblicato questo lunedì sera, il club francese ha annunciato la vendita del 77,49% del suo capitale alla società americana che ha già effettuato un aumento di capitale da 86 milioni di euro. Esulta il tecnico della squadra francese Blanc che adesso si attende novità di calciomercato. Queste le parole del nuovo proprietario del Lione John Textor. “Siamo orgoglioso, oggi è un nuovo inizio. Oggi abbiamo raggiunto un accordo tra i nostri partner e Jean-Michel Aulas. Siamo davvero orgogliosi, questo accordo è eccezionale”.

Aulas cede il Lione all’Eagle Football, i dettagli

Lo storico presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha venduto la società all’Eagle Football di John Textor. In carica dal 1987, il vecchio patron del club manterrà una quota di minoranza e sarà per qualche anno il direttore generale della squadra francese.

