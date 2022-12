Juventus, intreccio Deschamps e Zidane: via Allegri e l’annuncio in panchina

Francia eliminata in finale ai Mondiali, sconfitta molto amara da digerire per la Federazione transalpina e occhio adesso agli scenari che subentrano in merito alla posizione in panchina. Riguarda anche la Juventus perché, da tempo, si vocifera di un cambio generazionale – passato anche dalle dimissioni del CdA – per lo staff tecnico della Juve. I bianconeri potrebbero subire le “conseguenze” legate al Mondiale.

Juventus, via Allegri: c’è l’intreccio con Zidane e Deschamps

La Juventus potrebbe rivoluzionare la sua panchina, con l’addio di Massimiliano Allegri, come effetto domino delle decisioni legate a Zidane e Deschamps.

I bianconeri hanno ritrovato una serenità di classifica, al contrario di quanto accaduto all’intero CdA che, nel periodo della sosta Mondiali, si è dimesso per intero lasciando ad Allegri l’arduo compito di sistemare le cose in campo.

Ed è in campo che la Juventus si concentrerà, ma la posizione di Allegri è tutt’altro che salda. Per la prossima stagione potrebbe arrivare un nuovo allenatore e tra le idee c’è sempre Zinedine Zidane, che aspetta però una chiamata dalla Francia: la decisione di Deschamps, di salutare la Nazionale francese, potrebbe avere delle forti conseguenze sulla Juventus.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Notizie Juventus, Zidane o Deschamps al posto di Allegri: la verità

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a spiegare quella che è la posizione di Zidane, che attende una chiamata dalla Francia, per allenarla al posto di Deschamps. La Federazione francese, tuttavia, potrebbe scegliere di continuare con lo stesso CT, almeno fino agli Europei e allora per Zidane – stanco di aspettare – potrebbe arrivare la chiamata della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: Zidane firma dopo i Mondiali, torna in un club 💣

Ultime Juventus, Deschamps potrebbe tornare in bianconero

Non è neanche da escludere l’ipotesi di rivedere Deschamps alla Juventus, per il dopo-Allegri. Se dovesse scegliere di salutare la Francia, con Zidane al suo posto, l’intreccio sarebbe vivo per un posto alla Juventus. Il tecnico sarebbe tra le idee per una rivoluzione vera e propria, a partire dal 2023.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Futuro alla Juventus? “Mai, se c’è Allegri”: bianconeri snobbati 😱