Roma: infortunio in amichevole, Mourinho è preoccupato

Nota negativa nella sfida amichevole della Roma, con uno degli uomini di Mourinho costretto ad un uscire per un problema fisico. Non arrivano buone notizie per i tifosi giallorossi dall’amichevole vinta per 1-0 grazie alla rete di El Sharawy contro la squadra portoghese del Casa Pia. Al di là del risultato e della prestazione, nel corso della partita un giocatore è stato costretto al cambio a causa di un guaio fisico. C’è attesa per capire le sue condizioni in vista del nuovo avvio del campionato previsto nelle prime settimane di gennaio 2023.

Roma: stop durante l’amichevole, guaio per Mourinho

Dopo la richiesta di cambio José Mourinho si è subito messo in allarme per le condizioni del proprio giocatore. C’è tanta preoccupazione e le prossime ore saranno decisive per capire meglio le condizioni fisiche del giocatore che ha dovuto lasciare il terreno di gioco nel corso del primo tempo della partita contro i portoghesi del Casa Pia.

Situazione da monitorare per la Roma per quanto riguarda il problema fisico accusato da un titolarissimo della squadra giallorossa. Un problema serio per lo Special One, in vista del ritorno in campo previsto a gennaio 2023. Anche in chiave mercato potrà essere deciso l’esito degli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore il calciatore.

Al minuto 33, infatti, Lorenzo Pellegrini è stato sostituito per un guaio muscolare. Al posto del numero 7 giallorosso è entrato Nemaja Matic, che è andato a ricoprire il ruolo dell’italiano a centrocampo.

Svelate le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, uscito dolorante al minuto 33 dalla sfida amichevole tra Roma e Casa Pia. Ecco come sta il capitano dei giallorossi.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Roma: infortunio Pellegrini, le sue condizioni

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul capitano e centrocampista della Roma Pellegrini, uscito dolorante dall’amichevole contro il Casa Pia. Il giocatore dei giallorossi ha chiesto subito il cambio, non appena avvertito il fastidio, per non aggravare nuovamente le sue condizioni. Dopo uno scontro di gioco ha avvertito un forte dolore alla tibia ed è per questo che ha abbandonato il terreno di gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Roma, svolta in panchina: Mou spiazzato, incontro in Portogallo

Roma: le ultime sullo stop di Pellegrini, ecco come sta

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma Pellegrini ha riportato un problema alla tibia sinistra. Nelle prossime ore si capirà di più in merito al suo stop. Mourinho è in attesa e si augura che non sia nulla di preoccupante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato, dal Mondiale alla Serie A: lo sta prendendo la Roma🤩