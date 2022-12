“Quale futuro per Ronaldo?”, la risposta di Ancelotti spiazza tutti 🤯

Sul futuro di Cristiano Ronaldo su dove potrà continuare la carriera ci sono le più disparate ipotesi. Giocherà ancora in Europa o proverà un’avventura lontano dal calcio “che conta”? Giocherà in MLS per esportare il grande calcio negli States o intende tornare “a casa” e firmare nuovamente per uno dei club in cui è cresciuto ed è potuto diventar CR7? Le ultime notizie sul suo futuro sono molto importanti e provengono da una voce “amica”.

Futuro Cristiano Ronaldo: le ultime

Dove giocherà Cristiano Ronaldo a partire da gennaio? Il suo futuro si decide nei giorni immediatamente successivi all’inizio del 2023 ma intanto arrivano voci di un nuovo accordo dopo l’addio al Manchester United. Le notizie sono estremamente confortanti per il fenomeno portoghese, libero di firmare a parametro zero con qualsiasi club che soddisferà le sue richieste economiche e di campo.

Le domande sul futuro di Cristiano Ronaldo non hanno ancora trovato una risposta definitiva. Tutti i suoi fan stanno attendendo con estrema ansia di capire dove giocherà e dove continuerà la sua illustre carriera, anche dopo la clamorosa delusione del Mondiale in Qatar. Sta cercando una nuova opportunità che possa arricchire il suo bagaglio di gol e trofei.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Cristiano Ronaldo può coincidere con il passato. Le prestazioni deludenti dell’ultimo anno e mezzo non hanno scalfito il nome e la leggenda di CR7 che ha ancora tantissimi estimatori in giro per il mondo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr? La risposta di Ancelotti

La delusione per l’eliminazione dal Mondiale non è ancora smaltita, soprattutto dopo la vittoria dell’acerrimo “rivale”, ma Cristiano Ronaldo a breve scriverà il suo futuro. Il fuoriclasse portoghese si sta preparando per il prosieguo della stagione e non sa ancora per quale club firmerà . Dall’Arabia Saudita è arrivata un’offerta shock dall’Al-Nassr per le prossime due stagioni e mezza ma CR7 non ha ancora accettato.

Carlo Ancelotti, ex allenatore di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ha parlato del suo futuro. Il tecnico italiano non ha dubbi su dove proseguirà la carriera il fenomeno portoghese, considerate le sue qualità fisiche. Ecco le sue parole a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

“Il dualismo con Messi ha dato spinta ad entrambi per tanti anni. Messi termina la carriera con un Mondiale mentre Ronaldo lo farà in maniera diversa. Qui a Madrid rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi. Futuro? È ancora molto competitivo e non credo che il mondo arabo possa essere adatto per lui”.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Cristiano Ronaldo: mette nei guai la Juventus, il motivo

Cristiano Ronaldo si allena con il Real Madrid: indizio sul futuro?

Intanto, Cristiano Ronaldo si sta allenando sui campi di Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid. CR7 ha avuto l’autorizzazione dal suo ex club per allenarsi da solo fino a quando lo vorrà . Tutto fa pensare al ritorno di Cristiano Ronaldo con la maglia “blanca” ma il suo futuro è ancora da scrivere e potrebbero esserci sorprese clamorose già a partire da gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Notizie futuro Cristiano Ronaldo: ecco cosa succede con il Portogallo