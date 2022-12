Calciomercato: offrono 200 MLN, si chiude subito 💣

Dopo che è terminato il Mondiale in Qatar è pronto a partire il calciomercato invernale. Perché quello di gennaio sarà uno dei più movimentati della storia. Dopo ogni Mondiale ci sono sempre tanti milioni che girano nel mondo del calcio e anche questa volta non cambieranno le cose, solo che per la prima volta si è giocato la Coppa del Mondo in inverno e per questo motivo la sessione subito successiva è proprio quella invernale che porterà tante occasioni di mercato.

Calciomercato: pronto l’affare del secolo

Tante società iniziano a muoversi per il mercato, una in particolare vuole accontentare l’allenatore e far sognare i propri tifosi. Perché c’è un club inglese di Premier League pronto a fare follie per acquistare diversi giocatori. Tra questi ci sarebbero anche dei protagonisti dei Mondiali che si sono chiusi in Qatar.

La squadra del Manchester United intende mettere insieme su una rosa di livello alto e in particolare rinforzare la zona di centrocampo per entrare tra le prime squadre di Premier League e anche di Champions League per la prossima stagione. Il piano è quello di affidarsi a giovani di talento che possano svoltare il futuro del club.

Il Manchester United vuole acquistare due tra Enzo Fernandez, Bellingham e Frenkie de Jong.

Man Utd: Enzo Fernandez, Bellingham e De Jong

Secondo vari media inglesi il Manchester United vuole acquistare Enzo Fernandez Jude Bellingham e Frenkie de Jongper rinforzare il centrocampo. Sarebbero pronti circa 200 milioni da parte degli inglesi per chiudere almeno due di queste trattative. Decisiva la volontà del nuovo allenatore Erik Ten Hag che vuole avere i migliori giovani di talento nella propria rosa in quella zona di campo. Per ognuno di loro ci sono valutazioni molto alte, soprattutto dopo i Mondiali.

Manchester United: asta per Enzo Fernandez

Dopo soli pochi mesi dalla firma dal River Plate al Benfica, ora Enzo Fernandez può lasciare e trasferirsi in un top club del Mondo come il Manchester United. Non sarà facile però per il club inglese investire su di lui, perché tante altre società già si sono informate e hanno mosso i primi passi con il suo agente. Barcellona, Real Madrid, Manchester City, PSG e Chelsea tra quelle più interessate a lui.

