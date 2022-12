Termina il Mondiale, un club di Serie A è pronto a portare nel massimo campionato uno dei calciatori che arriva dal Qatar, dopo l’esperienza vissuta nella massima competizione FIFA. Ieri ha trionfato l’Argentina, ma tra le principali protagoniste della competizione c’è stata una Nazionale, che vede un calciatore tra i titolari che è pronto a sbarcare in Serie A. C’è l’assalto di uno dei club italiani, che stringe per chiudere.

Calciomercato, colpo Mondiale: arriva in Serie A

La sua Nazionale ha fatto un ottimo cammino ai Mondiali, interrotta dal sogno solo da una delle straripanti squadre che si sono messe in luce al Mondiale. È stato un bel Mondiale quello in Qatar, deliziato non solo dalla finale vinta ieri dall’Argentina, in una delle partite più belle del secolo.

In Qatar c’è chi si è messo in luce tra le diverse compagini di tutto il Mondo e, tra queste, c’è sicuramente il Marocco. Al centro delle attenzioni, per l’imminente calciomercato, ci sono adesso diversi calciatori e ce n’è uno in particolare che al Mondiale non ha fatto benissimo rispetto a tutti gli altri, ma rappresenta comunque un oggetto del desiderio per il mercato stesso, in Italia.

Parliamo del centravanti del Marocco e del Bari, Cheddira è un obiettivo di calciomercato del Torino.

Mercato Torino, colpo Cheddira: la notizia

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare la notizia di calciomercato legata a Cheddira, colpo del Torino per l’imminente mercato invernale. Il suo Marocco ha brillato al Mondiale, ottenendo il quarto posto, anche se per lui è stata un’esperienza da alti e bassi. L’attaccante del Bari ha comunque aumentato il proprio valore e la famiglia De Laurentiis valuta addirittura il suo profilo, per le idee del Napoli, dal Bari ad un top club italiano. Per crescere però, potrebbe andare per gradi e stando alle ultime news di mercato, ci sarebbe il Torino: di fronte ad un’importante offerta, il Bari potrebbe perdere subito Cheddira.

Ultime Torino, le cifre dell’operazione Cheddira

La trattativa che parte per il calciomercato del Torino, su Cheddira, vede alla base delle cifre importanti. Il Bari infatti non ha intenzione di privarsi facilmente del suo centravanti e lo stesso Torino, che non ha mai rimpiazzato per davvero il posto lasciato dal “gallo” Belotti, potrebbe andare verso una nuova soluzione. Il valore di mercato di Walid Cheddira è di circa 4-5 milioni di euro e solo da questa base, partirebbe la trattativa stessa tra le parti.

