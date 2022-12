Juventus, sacrificio Vlahovic: spunta la data della cessione

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus rischia di cedere Dusan Vlahovic: è lui il sacrificio. Il centravanti serbo non sta rendendo come ci si aspettava, forse anche a causa del lavoro di squadra, e potrebbe andare via. Dopo il Mondiale il suo prezzo non è aumentato ma le situazioni in casa bianconera non sono delle migliori e molto presto potrebbe cambiare il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso la cessione: le ultime

La cessione di Dusan Vlahovic non è utopia per la Juventus. I bianconeri devono risanare i bilanci, mettere a posto le casse e solo dopo possono tornare ad acquistare nomi di primissimo livello che diano nuova verve alla squadra. Massimiliano Allegri non è felicissimo della rosa attuale, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che hanno penalizzato fortemente la prima parte di stagione.

Dusan Vlahovic lascia la Juventus nelle prossime sessioni di calciomercato? Il bomber serbo non è stato uno dei protagonisti al Mondiale, segnando solo un gol nell’ultima partita contro la Svizzera. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere e potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Secondo le ultime notizie, il sacrificato di lusso della Juventus per risanare i conti sarà Dusan Vlahovic. Acquisato nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina, è già sul taccuino di tutti i top club e il suo futuro potrebbe non essere in bianconero né in Serie A.

Cessione Vlahovic: l’estate scioglierà i nodi

Il calciomercato della Juventus è già proiettato al futuro: Dusan Vlahovic verso la cessione? I problemi finanziari del club bianconero portano alla possibilità di vedere il serbo lontano dalla Serie A. Potrebbe essere proprio lui il sacrificato di lusso per le casse della società, visto che Chiesa è considerato un “pezzo” unico e che ora si è anche svalutato a causa dell’infortunio.

Vlahovic non è ancora riuscito a prendersi in tutto e per tutto la Juventus e potrebbe essere il colpo d’addio dei bianconeri sul calciomercato. Da sempre ci sono interessamenti da ogni parte d’Europa e i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, su Vlahovic c’è l’interesse delle big europee ma la Juventus non lo cederà prima dell’estate. I club di Premier League e il Bayern Monaco sono interessati all’acquisto del bomber serbo classe 2000 ma i bianconeri non permetteranno aste a gennaio, nonostante il momento di debolezza economica.

Vlahovic, addio alla Juventus per non meno di 80 milioni

Vlahovic può lasciare la Juventus ma si prenderà in considerazione una sua cessione se non per 80 milioni di euro. È questa la cifra sotto la quale la Juventus non intende scendere per cedere il serbo e da quella stessa cifra spera partano aste importanti per il suo acquisto. Dopodiché si andrà alla ricerca del sostituto perfetto che potrebbe essere uno dei giovanissimi che il calcio mondiale sta mettendo in mostra.

