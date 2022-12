Il CT allenerà in Serie A: la conferma del presidente 💣

Il Mondiale 2022 in Qatar si è concluso con l’Argentina di Scaloni che ha battuto la Francia di Deschamps ai rigori. Ancora una finale persa dagli undici metri per la Nazionale francese, che era riuscita col suo uomo migliore, Kylian Mbappe, autore di una tripletta, a rimontare prima dal 2-0 al 2-2 nei tempi regolamentari e poi da 3-2 a 3-3 ai supplementari. I suoi compagni di squadra però hanno fallito dal dischetto e allora a trionfare è stata di nuovo l’Argentina dopo 36 anni.

Argentina Francia: Scaloni contro Deschamps

La Francia di Deschamps con il Mondiale 2022 poteva entrare nella storia. Perché il ct della Nazionale europea avrebbe potuto vincere per ben 2 edizioni di fila la finale di un Mondiale, dopo il trionfo del 2018 in Russia. Nulla da fare però per lui e i suoi calciatori che non sono riusciti ad imporsi come l’edizione precedente. Tante occasioni sprecate da entrambi le Nazionali con i dettagli a fare la differenza.

Eppure in Francia non viene considerato un fallimento quello di Deschamps e la Francia, tanto che Macron e non solo, tra le grandi istituzioni francesi, hanno voluto complimentarsi con il ct e la squadra, con quest’ultimo che è entrato anche negli spogliatoi al termine della finale persa per provare a risollevare il morale della squadra. E’ stato il giovane tecnico a trionfare contro quello esperto, in una partita davvero spettacolare e ora ci sono anche novità visto che di recente è stato accostato per un ritorno in Italia e alla Serie A dopo un passato alla Juventus.

Perché arrivano le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Deschamps.

Francia: rinnovo Deschamps

E’ in scadenza di contratto Deschamps con la Francia e si parla molto di un possibile sostituto con il nome di Zidane in cima alla lista. Ma si parla molto anche di rinnovo di Deschamps con la Francia e a darne la conferma è direttamente il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, che ha parlato così a BFMTV:

“Lo chiamerò domani o mercoledì, quando si sarà ripreso anche lui. Ci rivedremo appena possibile, ovviamente”.

Francia: la carriera di Deschamps

Deschamps allena la Francia dal 2012 e in questo suo lungo periodo di 10 anni sulla panchina della Nazionale ha vinto 1 Mondiale e 1 Nations League. Poi una sconfitta in Finale agli Europei 2016 e al Mondiale 2022 in Qatar. Da capire se il futuro di Deschamps sarà ancora da allenatore della Francia.

