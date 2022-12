Francia, annuncia l’addio dalla Nazionale: “E’ finita” 😱

Un messaggio inaspettato e che ha spiazzato tutti, soprattutto i tifosi francesi. Oltre il danno anche la beffa. Perché la Nazionale di Deschamps ha perso la finale dei Mondiali ai calci di rigore contro l’Argentina e mastica amaro per questa dura sconfitta. Ma non finisce qua, perché ora c’è anche un giocatore che ha annunciato di volersi ritirare dalla Francia e sui social ha anticipato l’addio ufficiale.

Francia: ha deciso di ritirarsi

Uno degli attaccanti più forti al mondo e di Nazionalità francese ha detto addio alla maglia della Nazionale. Tutto questo è accaduto subito dopo i Mondiali persi in Qatar in Finale con l’Argentina, in una delle partite più incredibili e storiche. Una partita giocata a grandi ritmi e dove la Francia è stata trascinata da uno straordinari Kylian Mbappe, autore di una tripletta. Una partita dove è mancato e non poco un altro dei grandi giocatori che erano attesi per il Mondiale, stiamo parlando del Pallone d’Oro Karim Benzema.

Il giorno dopo la finale persa è arrivato il suo post ufficiale sui social. Ci sono stati dei chiari problemi tra l’attaccante del Real Madrid e il ct Deschamps. Tra loro non scorre buon sangue, tanto che per 5 anni il giocatore non è stato convocato dal commissario tecnico in Nazionale per problemi interni. Successivamente, dopo la convocazione di quest’anno, l’infortunio e poi sono sbucati fuori problemi che hanno allontanato definitivamente il giocatore dal Mondiale.

Karim Benzema ha detto addio alla maglia della Francia e si è ritirato dalla Nazionale.

Ritiro Benzema Francia: l’annuncio social

Ora è arrivato l’addio definitivo di Karim Benzema alla Nazionale della Francia. Ci si aspettava un finale diverso, soprattutto per un Pallone d’Oro e campione come lui, alla fine è però arrivato il post sui social del giocatore che ha risposto così alle varie critiche del momento.

Così Benzema ha detto addio alla Nazionale annunciando il ritiro dalla Francia:

“Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra sta finendo”.

Francia: la carriera di Benzema

E’ finita la storia di Benzema e la Francia con il ritiro del giocatore che salute con 97 presenze e 37 gol segnati con la maglia della prima squadra della Nazionale. Una lunga carriera quella con la maglia francese, dove però è rimasto allontanato per circa 5 anni dopo la rottura dell’attuale ct Deschamps, con cui sono tornati altri problemi in questo ultimo Mondiale.

