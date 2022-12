Conte lascia il Tottenham e il calcio: decisione shock 🤯

Il futuro di Antonio Conte al Tottenham è in bilico: torna in Serie A? L’allenatore italiano è stato accostato più volte al ritorno in Italia ma ci sono anche altre big pronte a proporgli contratti faraonici. Nel suo futuro ci sono diverse possibilità che sta pian piano prendendo in considerazione: ecco cosa può succedere.

Calciomercato, futuro Conte al Tottenham? Ecco cosa può succedere

Antonio Conte lascia il Tottenham al termine della stagione? L’allenatore italiano ha fatto cambiare marcia anche agli Spurs ma non è ancora riuscito a mettere in moto la macchina della vittoria dei trofei. Difficilmente riuscirà ad imporsi su Manchester City, Liverpool e Arsenal in questa stagione ma ha cambiato la mentalità del club anche in Europa.

Il futuro di Conte al Tottenham è nuovamente in bilico. Lo stesso allenatore non sa ancora dove allenerà l’anno prossimo ma sul piatto ha diverse offerte che potrebbero portarlo a cambiare squadra. Affrontare una nuova avventura potrebbe essere importante anche dal punto di vista personale, per trovare nuovi stimoli e la solita voglia di vincere

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Antonio Conte può dire addio al Tottenham alla fine della stagione. Ad annunciarlo qualche mese fa è stato lo stesso allenatore, anche se il club vorrebbe trattenerlo e sta pensando alla strategia giusta per il rinnovo.

Futuro Conte, lascia il Tottenham? La volontà

Il futuro di Antonio Conte sarà ancora al Tottenham nel 2023-24? Non è ancora chiaro se allenerà ancora in Premier League ma il club inglese vorrebbe trattenerlo e puntare su di lui anche per il futuro. Non sta portando ancora i risultati sperati e lo stesso tecnico ha chiesto miglioramenti immediati alla società per tenere al passo dele altre big il valore della rosa.

Secondo Tuttosport, il Tottenham vuol puntare su di lui per allestire progetti sempre più importanti sia in chiave Premier League che Champions League ma c’è un problema. Fonti bene informate sostengono che Conte non tralascerebbe anche l’idea di fermarsi a fine maggio, con la fine del contratto in scadenza.

L’idea del tecnico è quella di concedersi un anno sabbatico per ricaricarsi e godersi moglie e figlia nella città in cui ha messo radici

dopo una vita trascorsa a Torino.

Conte: anno sabbatico e poi ritorno in Serie A?

La notizia del possibile anno sabbatico di Conte dopo l’esperienza al Tottenham ha cambiato i piani di tutto il mondo del calcio. E nelle idee del tecnico c’è la possibilità di fermarsi per poi tornare in Serie A. Si è parlato spesso del ritorno alla Juventus, anche se Allegri ha il contratto fino al 2025. E quindi non sono da escludere altri progetti, comunque importanti: come potrebbero esserlo quelli di Napoli e Milan.

