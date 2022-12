Calciomercato Mbappe: annuncio ufficiale del PSG 💣

Si è concluso il Mondiale in Qatar con Mbappe del Paris Saint Germain tra i protagonisti assoluti. Perché avrebbe meritato anche lui il titolo per come ha trascinato la Francia per tutta la competizione, ancor di più in Finale dove ha segnato una tripletta. Ora però arrivano aggiornamenti per quello che è il futuro del giocatore con il club francese che è uscito allo scoperto e fatto un annuncio ufficiale riguardo il giovane talento.

PSG: annuncio su Mbappe

Messi Campione del Mondo con l’Argentina e Mbappe capocannoniere del Mondiale, il PSG è sul palco del Mondo con i suoi due campioni. Un trofeo già vinto da Kylian che avrebbe voluto nuovamente vincere come capitato 4 anni fa in Russia. In Qatar però è l’amico e compagno di squadra Messi ad alzare la Coppa nonostante la tripletta di Mbappe in finale. Intanto, ci sono già tante voci di mercato che riguardano il giocatore.

Nasser Al Khelaifi ha da poco provato a spegnere certe voci riguardo il futuro di Messi accostato a più club con un addio da Parigi nel 2023. Ma il presidente ha dovuto fare lo stesso anche riguardo un altro giocatore del club francese. Perché si parla molto anche dell’altro attaccante che ha giocato la finale.

Ora arriva anche l’annuncio sul futuro di Mbappe al PSG.

Mbappe PSG: c’è l’annuncio di Al Khelaifi

Kylian Mbappe continuerà ad essere un giocatore del Paris Saint Germain ancora per molti anni. Perché il club francese non ha nessuna intenzione di separarsi da uno dei migliori giocatori al mondo e che può diventare tra i migliori di sempre.

Viste le voci di mercato e la delusione del Mondiale, ha voluto parlare direttamente il proprietari del club Nasser Al-Khelaifi sul futuro di Mbappe al PSG:

“Kylian ha appena firmato un nuovo contratto pochi mesi fa ed è molto felice di far parte del progetto Paris Saint Germain”.

Mbappe PSG: la scelta del club francese

Mbappe ha firmato fino al 2025 con il PSG e difficilmente ci sarà un club disposto a portarlo via dal club parigino che lo ritiene incedibile. Non si può trattare per nessuna cifra col club francese, che potrebbe quindi pensare di lasciarlo anche andare a zero in scadenza tra tre anni.

