“E’ tutto finito”, Messi-Argentina: comunicazione ufficiale 😱

La finale dei Mondiali 2022 è appena terminata con la vittoria dell’Argentina di Messi contro la Francia di Mbappe. Una finale stratosferica dove i due campioni hanno dato spettacolo con i loro compagni di squadra. Una gara finita 2-2 ai tempi regolamentari, 3-3 ai supplementari e poi ai calci di rigore ha trionfato proprio la Nazionale sudamericana trascinata dal proprio numero 10.

Argentina: decisione ufficiale su Messi

Arriva una comunicazione ufficiale che riguarda proprio l’Argentina e Messi dopo la finale dei Mondiali vinta. Un giorno storico che ricorderanno per sempre questi giocatori, ma soprattutto i tifosi di tutto il Mondo. Perché era da 36 anni che non vinceva questa Nazionale una Coppa del Mondo, dall’ultimo titolo vinto con Diego Armando Maradona. Intanto, dopo tutti questi anni arriva una notizia davvero importante che riguarda il giocatore.

Messi è stato determinate per l’Argentina in questo Mondiale. Perché il numero 10 erede di Maradona è riuscito a portare verso fine carriera quell’unico titolo grande che gli mancava e ci è riuscito da vero protagonista, segando 7 gol in tutto il Mondiale e fornendo anche diversi assist vincenti per i suoi compagni di squadra. Ora c’è anche un’altra notizia che riguarda proprio l’argentino.

Sono terminate le maglie di Messi con il numero 10 dell’Argentina.

Argentina: maglie esaurite di Messi

Adesso è anche ufficiale: Adidas ha confermato di aver esaurito le magliette Messi 10 in tutte le taglie per tutto il mondo. Una notizia davvero choc, perché mai era accaduto che le magliette di un calciatore fossero terminate ed è capitato proprio oggi dopo il Mondiale vinto dall’Argentina con il numero 10 Messi. Tutto esaurito in tutto il Mondo con le maglie di tutti i tipi.

Argentina: ritiro Messi, la decisione

Impossibile pensare che Messi si ritirerà dall’Argentina dopo questo Mondiale vinto. Non sembra essere intenzione del calciatore argentino di dire addio alla Nazionale in questo modo anche se con una vittoria. Leo vuole ancora vestire la maglia della Nazionale argentina per il futuro e continuare a provare a vincere ancora.

