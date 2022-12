Calciomercato, post partita delicato: il tecnico rischia l’esonero❌

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, nonostante il Mondiale distolga l’attenzione da quanto stia accadendo nelle serie cadette. Stando alle ultime, però, un altro tecnico potrebbe essere presto esonerato dopo un post partita delicato, figlio dell’ennesima sconfitta in campionato che fa rumoreggiare società e tifosi, delusi e stanchi delle prestazioni della squadra.

Calciomercato, futuro in bilico: il tecnico rischia l’esonero

Il Mondiale distoglie l’attenzione dalle serie cadette che, in queste settimane, hanno regalato emozioni e giudizi importanti, che incideranno senza alcun dubbio nel proseguo delle stagioni dei club coinvolti.

Molte società, infatti, in queste settimane hanno deciso di cambiare guida tecnica per risollevare le sorti di una stagione che sembrava potesse andare nel peggiore dei modi. Le novità di certo non sono di certo finite, visto che una nuova panchina in Italia potrebbe presto saltare.

Nonostante la squadra ad oggi viaggi nelle zone medio-alte della classifica, il piazzamento nella zona playoff non è assicurato e, per il mercato fatto in estate, il club si aspettava si aspetta decisamente tutt’altro. La sconfitta di oggi potrebbe dunque costare caro a Fabio Pecchia che, qualora non dovesse ottenere risultati migliori nelle prossime partite, potrebbe essere esonerato dal Parma.

Parma, Pecchia rischia? Post partita polemico

Nonostante la zona playoff il Parma potrebbe decidere di esonerare clamorosamente Fabio Pecchia. La posizione del tecnico emiliano potrebbe clamorosamente iniziare a vacillare dopo l’inaspettata sconfitta maturata questo pomeriggio contro la meno quotata SPAL di Daniele De Rossi.

Nel post partita del match di questa diciottesima giornata di Serie B, Pecchia ha così commentato la sconfitta dei suoi ragazzi: “C’è poco da commentare, la SPAL oggi ha vinto perchè sono stati più bravi di noi. Noi abbiamo il vizio di lasciare sempre per strada tante cose, poi gli avversari ne approfittano: c’è da lavorare ma si può anche andare sotto e poi recuperare le partite. “

Serie B: Pecchia analizza la sconfitta del Parma

Nel post partita del Tardini, Pecchia ha così commentato la sconfitta del Parma contro la SPAL: “Nel primo tempo siamo stati bravi. Non posso dire nulla ai miei visto che nei primi 45′ la SPAL ha superato la metà campo per mezza volta. Poi se sotto porta non siamo concreti l’errore è nostro. Insomma, partite del genere non si possono perdere, ma accettiamo il verdetto del campo.”

