Calciomercato Serie A, colpo Mondiale: firma l’argentino

Il Mondiale sta dando spunti interessanti ai club di Serie A in vista del prossimo calciomercato invernale, visto che alcuni di questi si stanno muovendo in queste settimane proprio per cercare di firmare alcuni dei protagonisti di questa coppa del mondo. Un club in particolare è pronto ad affondare il colpo decisivo per l’argentino, giocatore che la dirigenza seguiva da tempo e che ha definitivamente convinto addetti ai lavori dopo le sue prestazioni in Qatar.

Serie A, colpo sulla mediana: arriva l’argentino

I club di Serie A hanno e stanno tutt’ora sfruttando al meglio questa sosta Mondiale per studiare le diverse soluzioni con le quali andare a rinforzare le rispettive rose nel prossimo calciomercato. La competizioni in Qatar ha senz’ombra di dubbio facilitato il compito dei dirigenti, che nel seguire le partite hanno individuato diversi profili interessanti che possano fare al caso dei club.

Il giocatore argentino è sicuramente uno fra questi. Nelle sue apparizioni in Qatar con la Nazionale del ct Scaloni ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche e tattiche, convincendo una volta e per tutte il club di Serie A a puntare su di lui.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il Torino starebbe pensando di rinforzare il proprio centrocampo con Exequiel Palacios nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Torino, colpo Palacios: l’idea di Vagnati

Il ds Vaguait è al lavoro insieme agli altri dirigenti del Torino per opzionare i profili con i quali rinforzare la rosa di Juric nel prossimo calciomercato. Uno degli ultimi nomi accostato ai granata è quello di Exequiel Palacios, centrocampista della Nazionale argentina e del Bayer Leverkusen che tanto piace al club di Cairo.

Arrivare all’argentino non è affatto semplice, motivo per il quale Vagnati starebbe studiando un piano per far sbarcare il centrocampista in Italia già a gennaio. Stando alle ultime notizie, infatti, qualora Sasa Lukic dovrebbe essere ceduto a gennaio, con l’introito del serbo il Torino punterà su Palacios nel prossimo calciomercato.

Torino: la richiesta del Bayer per Palacios

Il Torino ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo calciomercato, e per farlo avrebbe pensato a Palacios, centrocampista argentino che in Qatar con la Nazionale del ct Scaloni ha attirato su di sé l’attenzione non solo dei granata ma anche di altri club in giro per l’Europa.

Il club tedesco non esclude ad una partenza del giocatore, per il quale fissa anche un’ipotetico prezzo di uscita. Stando alle ultime notizie, infatti, per lasciar partire Exequiel Palacios nel prossimo calciomercato il Bayer Leverkusen chiede almeno 15 milioni di euro.

