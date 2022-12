Strakosha torna in Serie A, c’è l’annuncio dall’estero 🔙 

C’è la notizia in merito all’addio di Thomas Strakosha, immediato, dalla Premier League. Il portiere ex Lazio potrebbe tornare a giocare in Italia già nell’immediato gennaio. C’è un club infatti che potrebbe piazzare il colpo, approfittando della sua situazione al Brentford, con il calciatore albanese in uscita dalla società di Premier League. Il portiere infatti, dopo soli sei mesi, potrebbe già salutare il club inglese.

Calciomercato Serie A, ritorno Strakosha: ecco la notizia

Ha giocato poco o niente, quasi nulla, tant’è che le alte aspettative che si era posto Thomas Strakosha, sono venute tutte meno in Inghilterra. Perché, ancora giovanissimo, è altrove che vuole continuare a giocare, a causa proprio dello scarso impiego con il club britannico.

Dopo l’addio alla Lazio, che non ha rinnovato il suo contratto con i biancocelesti, si era accordato fino al 2026 proprio con il Brentford, ma la situazione ad oggi non sembra essere delle migliori.

Starebbe dunque cercando una soluzione per il suo futuro, Thomas Strakosha può tornare in Serie A, dando il suo addio al club inglese. E, nel futuro immediato, può esserci la Serie A per lui. Un club, a caccia di un nuovo portiere, potrebbe farsi avanti.

Monza e non solo: l’idea di calciomercato su Strakosha

Ad annunciare l’addio possibile dal Brentford da parte di Thomas Strakosha, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Il portiere potrebbe salutare infatti il club inglese, a causa dello scarso impiego. In questa stagione ha giocato infatti solo nella coppa, mai in Premier League. Più presenze in Nazionale, con la sua Albania, e ora il portiere cerca spazio. Lo stesso, potrebbe trovarlo al Monza. Se Cragno dovesse decidere di salutare il team brianzolo, rientrerebbe tra le ipotesi di Galliani, come titolare al posto di Di Gregorio. Ma ci sono altri club su di lui, sempre dalla Serie A.

Ultime su Strakosha, solo in prestito: l’opzione

Strakosha sarebbe un affare possibile solo attraverso il prestito, con opzione di riscatto per il futuro. Ci sono anche altri club su di lui dall’Italia e, tra le idee della Salernitana, potrebbe esserci proprio Strakosha, che tornerebbe a giocare in Campania, dopo la sua esperienza in passato proprio al club di Salerno.

