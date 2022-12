Calciomercato, sta arrivando Griezzman: è lui il nuovo attaccante

Decisione presa da parte del club, il nuovo centravanti sarà Antoine Griezmann. Dopo i diversi scossoni vissuti all’interno della società, dopo questo Mondiale ad alti livelli fatto proprio da Le Petit Diable, il calciatore potrebbe salutare l’Atletico Madrid. Nelle sue intenzioni potrebbe esserci quella di tornare a giocare le manifestazioni europee e, tra i club presenti nelle stesse competizioni UEFA, c’è appunto una squadra che è pronta ad affidargli il suo attacco.

Calciomercato, colpo Griezmann: annuncio dall’estero

C’è un annuncio dall’estero, in merito al futuro di Antoine Griezmann. Il calciatore francese, oggi impegno nell’ultima sfida al Mondiale e a caccia della sua seconda Coppa del Mondo di fila, è l’oggetto del desiderio per l’imminente calciomercato.

Sarà probabilmente lui uno dei colpi più influenti di questa sessione invernale, qualora dovesse concretizzarsi quanto riportano dalla Spagna.

Antoine Griezmann è infatti un obiettivo di calciomercato del Manchester United. Secondo quanto riferito dai media iberici, è il primissimo nome del Manchester United, come sostituto diretto di Cristiano Ronaldo.

Serie A, ipotesi di calciomercato scartata su Griezmann: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato su Antoine Griezmann, obiettivo di calciomercato del Manchester United. Il calciatore francese ha avuto un’esperienza fatta di alti e bassi nella sua seconda avventura all’Atletico Madrid. E, dopo aver giocato per il Barcellona, potrebbe ora giocare in un nuovo terzo club tra i più importanti al mondo. E dunque è da escludere ora l’ipotesi di un approdo in Serie A, con i due club di Milano che si erano mossi per lui, oltre all’interesse manifestato anche dalla Juventus.

Ultime di mercato, le cifre del colpo Griezmann

Sarà bottega cara l’Atletico Madrid, perché non va a svalutarsi il cartellino del francese. Il Manchester United, per piazzare il colpo Griezmann, dovrà mettere sul piatto una proposta da 50-60 milioni di euro. Altrimenti per i Colchoneros non si intavolerà nessuna trattativa per Le Petit Diable.

