Juventus, un altro colpo dagli USA dopo McKennie: l’annuncio

C’è l’annuncio da parte del calciatore stesso che rivela così le sue ambizioni future. L’obiettivo di calciomercato della Juventus si avvicina ai bianconeri, destino legato al compagno di Nazionale, Weston McKennie. Perché la Juventus, dopo aver acquistato McKennie ormai diverse sessioni di mercato passate, è pronta ad un altro colpo dagli States, che finirà come nuovo titolare del club bianconero.

Calciomercato, colpo dagli States: è un compagno negli USA di McKennie

La Juventus è pronta a rivoluzionare anche la rosa, dopo le decisioni emerse da parte del CdA. Sarà tempo di pensare anche al calciomercato e alle questioni di campo perché, nella rosa di Allegri, potrebbero arrivare novità, dal mercato invernale.

Sarà un mercato fatto “di riparazione” e ci sono un paio di situazioni che pare non abbiano convinto Allegri e i suoi, nel corso della prima parte di stagione. Tant’è che subito, si tenterà l’assalto per un calciatore di livello internazionale che ha trovato anche la gioia del gol in Nazionale ai Mondiali, ma l’esperienza è finita troppo presto.

Parliamo della stella dell’USA, Christian Pulisic: è un obiettivo di calciomercato della Juventus e lui stesso ha parlato del suo addio al Chelsea, magari imminente, a gennaio.

Ultime Juventus, Pulisic chiaro sul Chelsea: può andare via subito

Ha parlato Christian Pulisic e apre all’addio, quello che è a tutti gli effetti un obiettivo di calciomercato della Juventus. Ai microfoni del Daily Mail ha parlato l’esterno del Chelsea, che cerca maggiore spazio e altrove: “Sono pronto per l’altra parte della stagione, però nel calcio non si può mai sapere come vanno le cose. Tutto può succedere, vedremo cosa mi riserverà il futuro”.

Mercato Juventus, le cifre del colpo Pulisic

Il colpo Pulisic, di fronte ad un potenziale sconto dal Chelsea, potrebbe favorire la Juve. I bianconeri andrebbero verso un’operazione legata al prestito con opzione di riscatto e la cifra fissata è sui 30 milioni circa. Il Chelsea non ha intenzione di veder svalutato il suo cartellino.

