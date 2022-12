Futuro alla Juventus? “Mai, se c’è Allegri”: bianconeri snobbati 😱

La dirigenza della Juventus vuole migliorare la rosa dopo il Mondiale: il calciomercato porta volti nuovi? I bianconeri pensano ai possibili nuovi innesti: sarà molto importante liberarsi degli esuberi e degli ingaggi pesanti. La rosa oggi sembra già completa, nonostante i risultati e i diversi infortuni: Allegri aspetta il ritorno in campo dei grandi. Poi ci sarà tempo di ragionare sulle entrate e sulle uscite.

Calciomercato Juventus, colpo dal Liverpool? Le ultime

I continui e importanti infortuni in casa bianconera costringono la Juventus a guardarsi intorno sul calciomercato. Allegri si è lamentato della rosa messa a disposizione dalla società e sta aspettando i rinforzi di gennaio. Non ci sono ancora novità ufficiali, anche perché si aspetta il responso della Giustizia sportiva sulla questione plusvalnze che potrebbe portare enormi cambiamenti.

L’obiettivo della nuova dirigenza della Juventus è quello di migliorare la rosa dopo il Mondiale. Già si pensa al calciomercato e ai possibili nuovi innesti. Ci sono calciatori “scontenti” in giro per l’Europa e lo scouting bianconero sta cercando i profili che facciano al caso di Allegri per migliorare il gioco.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta guardando in casa Liverpool per piazzare qualche colpo. A gennaio Allegri spera di abbracciare dei volti nuovi e potrebbe essere l’occasione giusta anche per portare alla Continassa calciatori che hanno ancora tanto da esprimere in campo.

Calciomercato Juventus, quale futuro per Arthur? Parla l’agente

In estate, sul gong dell’ultimo giorno di calciomercato, la Juventus e Arthur Melo si sono detti addio. Il brasiliano ex Barcellona è passato al Liverpool di Klopp ma non è mai riuscito a trovare tempo e modo di mettersi in mostra. Un importante (e lungo) infortunio lo ha tenuto ai box per diversi mesi e in estate bisognerà scegliere nuovamente il suo futuro.

Il suo agente, Federico Pastorello, ai microfoni di TMW, ha parlato della situazione relativa al futuro di Arthur e l’ha fatto in termini negativi verso la Juventus.

“Sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio: Arthur a gennaio resta a Liverpool al 100%, la sua permanenza non è mai stata in discussione e non so chi abbia messo in giro la voce di un possibile ritorno a Torino”.

Arthur torna alla Juventus? “Impossibile con Allegri”

Il ritorno di Arthur Melo alla Juventus sembra impossibile. Il suo agente, ha parlato in termini chiarissimi del rapporto calcistico mai sbocciato con Allegri che non porterà mai al ritorno in bianconero finché siederà il tecnico livornese.

“Un suo rientro non è previsto nel contratto e, in ogni caso, non c’è alcuna possibilità perché lo scenario non è stato preso in considerazione né dal club né dal giocatore”.

La prossima stagione? “Lasciamo finire quella in corso e poi vediamo: non c’è un vero e proprio diritto di riscatto, però continuando Allegri alla Juventus ci sarà inevitabilmente da trovare una soluzione. Di certo, nel momento in cui volessero rinnovare il prestito o fare un’offerta, i Reds troverebbero terreno fertile“.

