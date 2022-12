Addio Inter già a gennaio? Il suo annuncio cambia il futuro

L’Inter non ha perso i suoi top player ma nel mercato di gennaio potrebbe cambiare tutto. La tifoseria per tutta l’estate ha chiesto miglioramenti importanti ma la società ha deciso solo di puntellare la squadra di Inzaghi. E dopo il Mondiale la situazione in casa nerazzurra potrebbe essere ancora più complessa, con alcune situazioni rimaste irrisolte che, però, potrebbero portare ad una vera e propria rivoluzione ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, cessione annunciata? Le ultime

Il calciomercato di gennaio sarà una nuova opportunità per migliorare la rosa dell’Inter. Il Mondiale in Qatar potrebbe portare ad opportunità di grande spessore, con calciatori che si metteranno in mostra e altri che decideranno di cambiare aria per provare nuove esperienze. Per i nerazzurri c’è da tenere sotto controllo anche i possibili movimenti che avverranno nei vari top club. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro.

In casa Inter ogni discorso di calciomercato è da rimandare a dopo Natale. La situazione finanziaria non è delle migliori già da diverso tempo e si pensa a colpi low cost che potrebbero essere utili alla rosa di Inzaghi. Ma poi bisognerà anche tenere in considerazione le possibili offerte che arriveranno dall’Italia e dall’estero per i migliori calciatori nerazzurri.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro all’Inter di uno dei pupilli di Inzaghi è fortemente in bilico. Già a gennaio, infatti, potrebbero cambiare tante cose e molto dipenderà dalle necessità societarie.

Calciomercato Inter, rinnovo o addio per Dzeko? L’annuncio

Il futuro di Edin Dzeko all’Inter è ancora in bilico: firma il rinnovo o dice addio? Il bomber bosniaco è uno dei migliori della rosa nerazzurra della prima parte di stagione e sta convincendo la società a proporgli un nuovo accordo. Ma l’età avanza e in casa Inter si bada anche al ringiovanimento della rosa con l’assottigliamento dei costi.

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko ha parlato del suo futuro all’Inter. Ha ribadito che vorrebbe restare anche dopo la scadenza del contratto attuale, quindi la volontà è quella di trovare un nuovo accordo ma al momento non c’è stata ancora la stretta di mano con Marotta.

“Mettiamola così: la mia volontà è di fare benissimo fino a giugno e il resto verrà da sé… Non aggiungo altro”.

Rinnovo Dzeko, la posizione dell’Inter: le cifre

Il rinnovo di Dzeko con l’Inter dipenderà anche dalla sua importanza in campo. Il bomber bosniaco potrebbe essere un vero e proprio colpo di calciomercato per i nerazzuri anche in vista del futuro. Nonostante l’età, la società non ha chiuso alla sua firma ma intende contenere i costi.

Il prolungamento di Dzeko con l’Inter viaggia sui binari di un accordo per la riduzione dell’ingaggio, arrivando a circa 3 milioni di euro.

