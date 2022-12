Calciomercato, Amrabat firma subito: svelato il prossimo club del marocchino💣

L’avventura di Sofyan Amrabat alla Fiorentina sembra essere giunta ai titoli di coda. Dopo un Mondiale da protagonista il centrocampista del Marocco ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club europei, che in queste settimane hanno avanzato proposte allettanti alla Viola che non ha però alcuna intenzione di lasciarlo partire. Stando alle ultime notizie, però, un top club ha fatto passi da gigante nelle trattative soprattutto con l’entourage del ragazzo, che potrebbe firmare subito e lasciare la Serie A a gennaio.

Calciomercato Fiorentina, addio Amrabat: lo vuole una big

Il Mondiale in Qatar ha una volta e per tutte consacrato il talento di Sofyan Amrabat, centrocampista totale che alla corte di Regragui ha letteralmente fatto innamorare il mondo intero con il suo modo di interpretare il ruolo.

Questo ha attirato su Amrabat l’attenzione dei top club europei pronti a fare follie pur di ingaggiare il marocchino, anche se l’idea della Fiorentina è quello di provare a trattenerlo almeno fino a giugno. Sarà difficile, anzi, molto complicato, anche perchè il giocatore sembra abbia espresso la volontà di cambiare area già a gennaio. Diversi sono i club che in queste settimane di Mondiale hanno palesato il loro interesse per Amrabat, ma uno di questi è addirittura pronto a passare al livello successivo, vista la necessità di rinforzi proprio per quella zona di campo.

Stando infatti a quanto riportato da Relevo, il Barcellona starebbe pensando di portare in Liga Amrabat nel prossimo calciomercato per sostituire il partenete Sergio Busquets, che a fine stagione dirà addio ai Culers dopo più di 10 anni.

Fiorentina, il Barça studia il post Busquets: Amrabat primo obiettivo

Sergio Busquets dirà addio al Barcellona in estate dopo aver passato praticamente tutta la vita in blaugrana. La dirigenza Culer sarebbe già al lavoro in queste settimane per individuare il perfetto profilo con il quale sostituire lo spagnolo, compito facilitato da un Mondiale che ha fatto esplodere numerosi giocatori interessanti.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Barcellona starebbe pensando di sostituire Busquets nel prossimo calciomercato con Sofyan Amrabat, uno dei migliori, se non il migliore centrocampista del Mondiale in Qatar.

La Fiorentina e la folta concorrenza non facilitano le operazioni che, nelle prossime settimane, potrebbero però entrare nel vivo.

Calciomercato Fiorentina: fissato il prezzo di Amrabat

Trattenerlo a Firenze sarà super complicato, motivo per il quale Commisso vuole guadagnare bene dalla cessione del marocchino. Stando infatti alle ultime notizie, per lasciar partire Amrbat nel prossimo calciomercato la Fiorentina chiederebbe almeno 40 milioni di euro, cifra che però non fa per niente paura ai top club europei.

