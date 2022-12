Cavani ai saluti col Valencia: svelato il suo nuovo club, l’annuncio a sorpresa

C’è un annuncio a sorpresa su Edinson Cavani, il centravanti uruguaiano potrebbe subito finire al suo nuovo club. Non sarebbe scoppiata la scintilla con il club di Liga tant’è che Gennaro Gattuso, dopo averlo ottenuto a costo zero nell’ultima sessione di mercato, potrebbe ora perderlo. Il “Matador” avrebbe già scelto la sua nuova squadra.

Calciomercato, colpo Cavani: via dal Valencia, la destinazione

Scelta già presa dal “Matador” Edinson Cavani, il Valencia può perderlo subito. Il club spagnolo, infatti, potrebbe andare verso una nuova soluzione per l’attacco di Gennaro Gattuso. Il tecnico italiano andrebbe verso altre idee per il proprio centravanti, Cavani può salutare nell’immediato.

Finire anzitempo la sua esperienza in Liga, dopo non aver convinto il club valenciano, che sceglie nuove soluzioni per il proprio attacco. E le volontà sarebbero quelle di un ritorno in Sud America, con il club tra le sue idee per concludere una brillante carriera fatta di trofei, tra le esperienze al Napoli e al PSG, vivendo l’esperienza di giocare per club blasonati in Europa.

E dopo una vita passata in Europa, tra Serie A e non solo, il suo ritorno è in Sud America perché Edinson Cavani diventerebbe il nuovo centravanti del Boca Juniors. Il club argentino potrebbe dunque riportarlo vicino alla sua Uruguay, così da potersi riavvicinare alla famiglia.

Mercato Boca Juniors, colpo Cavani: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato legate ad Edinson Cavani, obiettivo di calciomercato del Boca Juniors. Il calciatore era già stato un’idea, in passato, del club argentino. L’idea sarebbe quella di portare in Argentina Cavani, ma farlo nell’immediato e non quando il suo contratto col Valencia andrà in scadenza.

Ultime Boca Juniors, Cavani solo subito: già a gennaio

Già a gennaio, ma solo in questa soluzione e con la buonuscita dal Valencia. Il colpo arriverebbe solo se a titolo gratuito e nell’immediato, per il Boca Juniors. Nelle idee del club argentino, c’è l’intenzione di tornare al trionfo per il campionato e la competizione della Libertadores.

