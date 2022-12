PSG: Al Khelaifi fa infuriare Neymar, vuole andar via

Il Mondiale in Qatar è ormai arrivato alle battute finali. Perché nella giornata di oggi si giocherà la finale 3-4 posto tra Croazia e Marocco e domani ci sarà la finalissima tra Argentina e Francia. Una finale che vede scendere in campo anche i migliori giocatori al mondo come Messi e Mbappe che si sfidano sia per il titolo di Campione del Mondo che per quello di capocannoniere, entrambi al primo posto con 5 gol.

PSG: caos Neymar, è colpa di Al Khelaifi

I due giocatori sono di proprietà del ricco club del presidente qatariota Nasser Al Khelaifi che nelle ultime ore si è vantato di come i suoi giocatori siano tra i migliori al mondo e si sfideranno tra loro. Delle dichiarazioni che però non sono del tutto piaciute ad un altro campione. Perché anche Neymar gioca per il Paris Saint Germain e non è stato poi preso in grande considerazione dal presidente.

E’ un momento delicato per il brasiliano che è uscito ai Quarti di Finale in modo del tutto inaspettato. Ora arrivano però delle dichiarazioni che fanno cambiare ancora una volta lo stato danimo del giocatore del club francese, che è molto arrabbiato per quanto accaduto.

Il presidente del PSG Al Khelaifi ha fatto infuriare Neymar.

Neymar snobbato da Al Khelaifi

Nasser Al Khelaifi snobba Neymar elogiando Mbappe e Messi a RMC Sport in vista della Finale dei Mondiali Argentina-Francia. Queste le sue dichiarazioni:

“Non potrei essere più felice di così: la finale si giocherà tra i due migliori giocatori al mondo, che fanno parte del mio club, nel mio paese”.

PSG: Neymar via dal PSG, restano Messi e Mbappe

E’ probabile proprio che Neymar decida di andar via dal PSG con Messi e Mbappe che resterebbero. Perché le recenti dichiarazioni del presidente del club francese non sono piaciute all’attaccante brasiliano che poteva andar via già la scorsa estate.

Quest’anno però ha deciso di restare visto che ha ancora un lungo contratto e ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Vedremo cosa accadrà in futuro.

