Juventus e Cristiano Ronaldo in tribunale: decisione shock 💥

In casa Juventus proseguono le indagini: ora c’è un problema con Cristiano Ronaldo. Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni della dirigenza che ha deciso di lasciare con effetto immediato il club. I problemi finanziari della Juventus dopo gli ultimi bilanci, hanno portato al clamoroso cambio di rotta: le problematiche, ora, finiscono addirittura in Tribunale, con la situazione in continua evoluzione anche sul caso CR7.

Juventus, inchiesta Prisma: problemi con Cristiano Ronaldo

La Juventus sta vivendo nuovi problemi finanziari. Nelle prossime settimane si profilano scenari molto gravi che potrebbero cambiare le sorti della stagione attuale e futura. La Juventus e Andrea Agnelli si sono separati dopo l’avvio indagini della Procura di Torino che hanno coinvolto l’ex presidente bianconero, e ora la situazione è in continuo divenire.

Cristiano Ronaldo ha deciso di insistere nella sua richiesta di poter accedere agli atti dell’inchiesta in corso contro la Juventus. È già il secondo tentativo del campione portoghese di “incastrare” la Juventus.

Secondo le ultime notizie, la Juventus e Cristiano Ronaldo finiranno in Tribunale. Il portoghese non si è arreso all’idea di aver “perso” 20 milioni di euro nel suo periodo bianconero e ha chiesto ai suoi legali di procedere per il recupero di tutte le somme di denaro.

Cristiano Ronaldo porta la Juventus in Tribunale

La prima richiesta di Cristiano Ronaldo per accedere agli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio della Juventus era stata respinta.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i legali di Cristiano Ronaldo vogliono portare la Juvetnus in Tribunale. Dopo

aver bussato una prima volta alla porta della Procura di Torino, negli ultimi giorni si sono rifatti vivi. L’avvocato di CR7 ha

presentato una seconda istanza per consultare e avere copia degli atti dell’inchiesta.

Questa volta i pm hanno dato parere favorevole. adesso si aspetta l’ok del gup, che potrebbe arrivare a breve. L’accusa mossa dai

magistrati è quella di diffusione di notizie false e manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotata in borsa, emissione di fatture false e ostacolo dell’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza.

Cristiano Ronaldo contro la Juventus: rivuole i 20 milioni

La speranza di Cristiano Ronaldo è quella di riuscire a recuperare i 20 milioni che ha richiesto alla Juve. Sembravano non sussisterne i presupposti per procedere legalmente e invece, ora, le cose stanno cambiando. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importantissime in tal senso, con colpi di coda importanti da parte della magistratura.

