Ultim’ora, c’è l’annuncio per l’allenatore: “È fatta, ecco dove allenerà”

Annuncio arrivato in merito al futuro in panchina. Firma l’allenatore, ecco dove allenerà dopo le polemiche emerse con la sua Nazionale. Dopo l’eliminazione ai Mondiali, i tifosi avevano chiesto a gran voce le dimissioni o comunque un licenziamento da parte della Federazione. Alla fine è arrivata la decisione, con l’annuncio in serata in merito al futuro del tecnico.

Annuncio per la panchina, ecco chi sarà l’allenatore

È l’ultima ora che riguarda la Nazionale, deciso il futuro sia suo che della stessa Federazione. In serata è arrivata la notizia di calciomercato per quanto riguarda la panchina, con la scelta fatta da parte del CT che era finito al centro delle polemiche, a causa dei mancati risultati ottenuti.

Dopo la finale disputata da Italia-Inghilterra, il CT si era promesso di fare un buon cammino al Mondiale. Questo è arrivato, ma probabilmente i tifosi si aspettavano di più.

La Federazione invece, ha deciso che i risultati ottenuti sono stati comunque buoni tant’è che il posto come CT e in panchina per Southgate è ancora saldo: rinnovo fino al 2024 con l’Inghilterra, sarà ancora lui in panchina alla guida della squadra inglese.

Southgate ancora in panchina: rinnovo con l’Inghilterra

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a riportare le ultime notizie riguardanti Southgate e il suo rinnovo come CT dell’Inghilterra. Il tecnico non saluterà la Federazione, tant’è che il progetto con lui andrà avanti, senza la separazione.

Ultime sull’Inghilterra: niente Premier League per Southgate

Niente Premier dunque per Southgate che, dopo i rumors legati al suo esonero, era stato ipotizzato come possibile nuovo tecnico in Premier League, in uno dei club alla ricerca di un nuovo allenatore. Continuerà come CT dell’Inghilterra la sua carriera in panchina.

