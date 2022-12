“Subito dopo il Mondiale”: firma Messi, l’annuncio è ufficiale

Lionel Messi già pronto a lasciare il PSG? Il calciomercato potrebbe portare all’ennesimo colpo clamoroso nel futuro della Pulce. Domenica si giocherà la finale più importante della sua vita e potrebbe vincere il primo Mondiale della carriera, proprio alla fine della stessa. Ecco le ultime notizie sul futuro di Lionel Messi, con l’annuncio ufficiale che ha cambiato le carte in tavola.

Calciomercato: addio di Messi al PSG? Le ultime

Il futuro di Messi al PSG è già in bilico? Il calciomercato potrebbe riservare clamorose sorprese. La Pulga sta vivendo il periodo più emozionante della sua carriera con l’Argentina e domenica vivrà, probabilmente, la serata più importante della sua vita da calciatore. Dopodiché tornerà al PSG per provare a vincere anche la Champions League con un’altra squadra dopo il Barcellona e continuare a scrivere la storia.

Nel primo anno al PSG ha vissuto una stagione altamente sotto le aspettative e ora sta decidendo il suo futuro. L’investimento di Nasser Al-Khelaifi per portarlo a Parigi è stato molto alto ma il futuro del miglior calciatore al mondo è di nuovo in discussione. Non è mai riuscito a raggiungere nemmeno i traguardi di squadra che si pensava potessero essere semplici ma ci proverà fino a che sarà possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato, Messi potrebbe lasciare il PSG? Può per firmare un clamoroso accordo che potrebbe cambiare le carte in tavola per l’intero mondo calcistico.

PSG, Messi lascia o firma il rinnovo? L’annuncio

Manca sempre meno a scrivere il futuro di Lionel Messi: potrebbe essere incoronato come il migliore al mondo in assoluto. La vittoria del Mondiale sarebbe la ciliegina sulla torta ad una carriera strepitosa, in cui ha vinto tutto ciò che si poteva vincere.

Dopo il Mondiale, poi, Messi deciderà il suo futuro: firma il rinnovo e resta al PSG o va via? L’annuncio sul proseguimento della carriera de La Pulga è arrivato direttamente da Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain ai microfoni di RMC Sport. E ha acceso le speranze di tutti i tifosi parigini.

“Confermo mille volte che Leo Messi è molto contento del PSG. Penso che voglia restare. Ne parleremo dopo il Mondiale”.

Futuro Messi ancora al PSG: niente Inter Miami

Dopo il Mondiale, Messi potrebbe firmare il rinnovo di contratto con il PSG. Il suo futuro si decide tra qualche settimana e intanto le parole del presidentissimo hanno scongiurato anche un accordo con l’Inter Miami. Qualche settimana fa, infatti, si era parlato di un accordo praticamente raggiunto per la firma de La Pulga con la squadra di David Beckham.

