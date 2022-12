Funerali Mihajlovic: le lettere strazianti di moglie e figlia 😢

E’ un momento triste per il calcio italiano e non solo. Perché nelle ultime ore abbiamo detto addio ad una grande persona che ha segnato anche le nostre di vite in tutti questi anni in Italia. Da calciatore, allenatore ma ancor di più da uomo vero e sincero. Sinisa Mihajlovic è morto mentre lottava per curarsi dalla leucemia. Ora arrivano delle notizie importanti che riguardano proprio quelle che saranno le prossime ore dedicate a lui.

Funerali Mihajlovic: giorno e orario

E’ nelle prossime ore che si terranno anche i funerali di Mihajlovic per dare un ultimo abbraccio a lui e la sua famiglia in questo momento difficile. Tanti gli amici che assisteranno, visto che nelle prossime ore ci sarà il rientro in Italia di tanti suoi ex colleghi e amici che in questo momento sono in Qatar per i Mondiali. Avranno tempo, perché si terranno lunedì 19 dicembre alle ore 11:00 alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza Esedra.

E’ stato scelto Roma come luogo per i funerali di Mihajlovic. Un ultimo saluto doveroso per l’ex calciatore. Intanto, sui social sono anche arrivate le lettere strazianti di moglie e figlia che hanno voluto sfogarsi a modo loro ricordandolo con delle belle parole.

I funerali di Sinisa Mihajlovic si terranno a Roma nella giornata di lunedì.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mihajlovic: la lettera della moglie

Questo il messaggio di Arianna Mihajlovic, vedova di Sinisa che sui social ha scritto questo per lui:

“Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus e Ronaldo in tribunale

Addio a papà Mihajlovic: la lettera di Virginia

Tra i sei figli Mihajlovic era molto legato a Virginia che sui social ha usato delle parole toccanti per suo padre ormai scomparso. Queste alcune della lunga lettera su Instagram:

“È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco. Non saremo mai distanti. Ciao papà, mio grande ed Immenso amore. Promettimi che ti farai sentire, io ho ancora tanto bisogno di te”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cagliari: esonero Liverani, il sostituto è Ranieri