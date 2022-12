Calciomercato: Ounahi in Serie A, il presidente conferma 💣

Ultime notizie di mercato che riguardano uno dei migliori talenti in circolazione che al Mondiale 2022 si è messo in mostra con grandi prestazioni. Il difensore 22enne, classe 2000, è tra quelli che più ha mostrato di essere di grande livello e di poter fare il salto di qualità che molti giocatori riescono a fare proprio dopo un Mondiale. Ora è arrivata anche la sua grande occasione di carriera.

Calciomercato Serie A: Ounahi pronto a firmare

Lo scorso anno è arrivato per meno di 1 milione di euro e ora può essere venduto ad una cifra elevatissima. Perché ai Mondiali si è resto protagonista e con il suo Marocco è arrivato fino a giocarsi la finale 3-4 posto. Grande impatto per il giovane talento che è pronto ad essere messo in vendita per un’altra società. Già nei prossimi giorni si potrà approfittare del mercato di gennaio per chiudere diversi affari, tra cui anche questo.

In Serie A Salernitana, Milan e Inter hanno chiesto informazioni per acquistare Ounahi. Ma è molto probabile che alla fine il giocatore venga venduto ad un altro campionato. Perché la concorrenza è davvero tanta come ha confermato anche lo stesso presidente del club francese.

Il calciomercato di gennaio sarà decisivo per il futuro di Ounahi.

Calciomercato: cessione Ounahi, l’annuncio del presidente

Il presidente dell’Angers Said Chabane ha parlato del trasferimento di Ounahi in Serie A e altri club per gennaio. Queste le sue dichiarazioni a RTL France:

“Abbiamo avuto già dei contatti con grandi club italiani, spagnoli, inglesi e francesi per il nostro Ounahi. Il desiderio del club è quello di vendere ora per tenerlo però con noi fino al termine di questa stagione”.

Calciomercato: il prezzo di Ounahi

Il prezzo del calciatore al momento è di circa 50 milioni di euro, ma molti club hanno mostrato il loro disappunto. Ecco che allora la società spagnola potrebbe accontentarsi anche di mano, anche se c’è il Leicester pronto a beffare i club di Serie A per acquistare Ounahi. Sarebbe pronta una maxi offerta fino a 45 milioni di euro per il giovane centrale.

