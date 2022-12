Calciomercato Milan, Conte vuole il rossonero: c’è lo scambio

Importanti novità arrivano sul calciomercato del Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte avrebbe bussato alla porta del ds Maldini negli ultimi giorni per intavolare una clamorosa trattativa che coinvolgerebbe due giocatori, uno per parte. Il tecnico del Tottenham vuole infatti a tutti i costi il rossonero, e per portarlo a Londra avrebbe sarebbe addirittura disposto ad offrire in scambio al Milan uno dei suoi giocatori, innescando un intreccio di mercato non indifferente. La dirigenza rossonera è ad oggi restia, ma difronte ad un’offerta allettante le carte in tavola potrebbero essere stravolte.

Calciomercato Milan, il Tottenham vuole il rossonero: le ultime

Milan e Tottenham potrebbero anticipare il loro incontro in queste settimane, non tanto sul campo ma nel calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, gli Spurs sarebbero interessati ad uno degli uomini chiave della formazione di Stefano Pioli che in questi mesi ha attirato l’attenzione di Antonio Conte, diventando l’obiettivo numero uno per il prossimo calciomercato del tecnico italiano.

Il Tottenham già gode di una rosa di altissima qualità, ma Antonio Conte ha intenzione di andare a rinforzare quale ruolo dove a suo avviso gli Spurs sono più carenti, come la difesa centrale ad esempio, dove oltre al Cuti Romero il tecnico italiano non gode di validissime alternative. I nomi sulla lista del ds Paratici sono diversi, ma l’ex Inter vuole portare a Londra il rossonero.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercatoweb.it, il Tottenham starebbe pensando di rinforzare la propria difesa nel prossimo calciomercato pescando dal Milan Pierre Kalulu, giocatore che nell’ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale che lo ha reso il centrale titolare della difesa rossonera insieme a Fin Tomori.

Milan, il Tottenham vuole Kalulu: Maldini non ha dubbi

Il duo Paratici-Conte dopo aver preso Romero, Kulusevksi, Bentancur ed Udogie ha intenzione di continuare a fare spesa in Serie A. L’ultimo nome sulla lista dei desideri del tecnico salentino è quello di Pierre Kalulu, difensore centrale del Milan che ha da poco rinnovato il suo contratto con i rossoneri.

Nonostante l’importante disponibilità economica di cui godono gli Spurs, il ds del Milan Paolo Maldini non ha alcuna intenzione di cedere Kalulu nel prossimo calciomercato invernale, anche perchè questo comporterebbe la ricerca di un nuovo centrale per la difesa rossonera.

Un’ipotetica cessione del francese slitterebbe per questo motivo a giugno, anche se l’idea del Milan è quella di continuare con Kalulu per ancora tanto tempo, salvo che non venga presentata un’offerta did 50 milioni a salire.

Il Milan fa muro per Kalulu, il Tottenham pensa ad uno scambio

I rossoneri non hanno alcuna intenzione di privarsi del giovane francese in questa stagione, ma Paratici sta studiando la possibile soluzione con la quale far cedere Maldini. Stando alle ultime notizie, infatti, per arrivare a Pierre Kalulu il Tottenham starebbe pensando di offrire in scambio al Milan Japhet Tanganga, giocatore per il quale i due club già in passato sono stati in contatto.

La dirigenza meneghina potrebbe essere tentata dall’affare, ma Kalulu partirà solo a determinate condizioni.

