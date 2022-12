Calciomercato Milan, pressing sul gioiello del Mondiale: può firmare subito✍️

Dopo un avvincente ritiro invernale a Dubai il Milan è pronto a fare ritorno in Italia per prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Mentre la squadra lavora sul campo la dirigenza lavora nel calciomercato, opzionando tutti quei profili che possano fare al caso della rosa di Stefano Pioli. Il Mondiale è stato palcoscenico utile per Maldini e Massara che, in queste settimane, starebbero facendo pressing su uno dei gioielli del torneo per farlo firmare subito e portalo di conseguenza a Milano già a gennaio.

Calciomercato Milan, colpo Mondiale: il club punta forte sul talento

Il Milan sta sfruttando al meglio questa sosta Mondiale per valutare le diverse soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Oltre alle questioni rinnovi, dunque, Maldini e Massara sono occupati anche in altre trattative, una delle quali vede protagonista uno dei gioielli dello scorso Mondiale.

Con la sua Nazionale il giocatore si è infatti messo ulteriormente in mostra, convincendo non solo il Milan ma anche altri top club europei a puntare su di lui. La folta concorrenza mette un pò i bastoni fra le ruote ai rossoneri che, ad oggi, rischiano di perdere posizioni nella griglia di partenza per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Stando infatti a quanto riportato dal Liverpool Echo, nonostante le insistenti voci delle scorse settimane legate al Milan, è l’Everton il club in pole position per ingaggiare Mohammes Kudus nel prossimo calciomercato.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Milan, Kudus vuole la Premier: Everton e non solo sul ghanese

Mohammed Kudus sta continuando ad attirare su di sé l’attenzione dei miglior club europei. Il ghanese, di ritorno dal Qatar, avrebbe già espresso la volontà di lasciare l’Ajax in quel di gennaio, indicando anche il campionato nel quale gradirebbe andare a giocare.

Stando alle ultime notizie, infatti, Kudus è intenzionato a trasferirsi in Premier League nel prossimo calciomercato, con Everton ed Arsenal pronte a darsi battaglia per ingaggiare il classe 2000. Nonostante la concorrenza il Milan non si defila del tutto dalle operazioni, osservando da dietro le quinte le manovre delle avversarie studiando un piano per riuscire a portare in Italia Kudus, anche se le sensazioni sono tutt’altro che positive.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, il calciatore rompe il silenzio: l’annuncio sul futuro

Calciomercato Milan: l’Ajax fissa il prezzo per Kudus

Il Milan da tempo segue Mohammed Kudus, ma il Mondiale del ghanese rischia di far abbandonare una volta e per tutte la pista che porta i rossoneri all’attaccante dell’Ajax. Le prestazioni in Qatar del 22enne sono state importanti e sorprendenti, motivo per il quale il valore del suo cartellino è lievitato in queste settimane.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Ajax per cedere Kudus nel prossimo calciomercato chiederebbe almeno 40 milioni di euro, circa il doppio rispetto alla reale valutazione del suo cartellino, che secondo Transfermarkt si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Milan: accordo ufficiale per il rinnovo, firma per 30MLN