Calciomercato Inter, svelato il suo futuro: dove giocherà nel 2023, l’annuncio dell’agente

Svolta per quanto riguarda il calciomercato Inter. L’annuncio dell’agente spazza via ogni dubbio riguardo il destino del calciatore. In bilico fino all’ultimo è arrivato l’annuncio ufficiale. Intanto, adesso, toccherà a Marotta e Ausilio gestire questa situazione particolare da qui fino al termine della stagione.

Inter: svolta vicino, l’annuncio dell’agente

Arrivano le parole da parte del procuratore che si è soffermato sul destino del suo assistito. L’agente Fifa ha parlato in maniera netta e chiara riguardo il futuro del difensore centrale dell’Inter che, nell’ultimo periodo, ha ricevuto tantissime offerte di mercato.

Ecco gli ultimi sviluppi su questa trattativa che tiene banco all’interno della dirigenza neroazzurra. Dalle proposte arrivate l’estate scorsa fino a quelle che potrebbero arrivare nel corso del calciomercato di gennaio 2023.

Ci sono ancora possibilità che il centrale possa rinnovare il suo contratto nel corso di questa stagione? A svelare il futuro nel prossimo calciomercato del difensore dell’Inter De Vrij è Federico Pastorello, suo procuratore.

Inter: rinnovo De Vrij, affare possibile

Calciomercato Inter: intervista agente De Vrij

Federico Pastorello, agente di Stefan de Vrij, ha parlato del rinnovo all’Inter nel prossimo calciomercato. Ecco l’annuncio a tmw

“Siamo aperti, i dialoghi con l’Inter vanno avanti. Possiamo dire che quello di Stefan sarà l’ultimo importante della sua carriera. Quando sei in scadenza è difficile fai delle valutazioni che vanno ben oltre, c’è il pensiero di fare una nuova esperienza in un campionato diverso. Al di là di questo, però, posso dire che lui è attaccato all’Inter e non escludo che possa proseguire di restare in neroazzurro. A febbraio-marzo parleremo di questa questione, c’è da parte sua il gradimento a continuare”.

